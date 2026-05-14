Почему беттеры сливают деньги — и это не из-за плохих прогнозов

Банкролл — это отдельный бюджет на ставки, изолированный от остальных денег. Не «деньги, которые не жалко», а конкретная сумма, которую вы готовы потерять целиком без ущерба для жизни.

Банкролл-менеджмент — это набор правил, по которым вы заранее определяете, сколько ставить на каждое событие. Ключевая идея: ставки — это игра с дисперсией. Даже при положительном математическом ожидании (EV) возможна серия из 10–15 проигрышей подряд, это нормальная статистика, а не признак провала стратегии. Если на каждую ставку уходит 30% банка, такая серия уничтожит счёт. Если 2%, банк переживёт и продолжит работать.

Именно это называется «математическим разорением» (gambler's ruin): даже при положительном EV можно потерять весь банк из-за неправильного размера ставок. Банкролл-менеджмент — это прямая защита от этого эффекта.

Почему нужна система? Потому что человеческая психология плохо справляется с дисперсией. Выигрышная серия рождает ощущение «я непобедим» и приводит к росту ставок. Проигрышная рождает желание «отыграться» и к ещё большему росту. Оба сценария ведут к одному результату.

Букмекерская контора всегда имеет небольшое преимущество на каждой игре, но гарантированно зарабатывает на тысячах игроков именно потому, что строго следует правилам банкролла. Беттор с хорошими прогнозами делает то же самое, только в свою пользу. Разница между казино и беттором в том, что казино никогда не отступает от системы — а беттор в момент азарта часто отступает. Именно здесь и происходит большинство потерь.