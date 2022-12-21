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21 декабря 16:10ГлавнаяБонусы
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Акция от «Фонбет» - страховка экспресса

Есть несколько простых условий
Александр Бокулёв
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Букмекерская контора «Фонбет» предлагает клиентам застраховать экспресс и вернуть его сумму при определенных условиях.

Как использовать?

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Акция доступна для всех верифицированных пользователей БК «Фонбет». Если воспользоваться этим предложением, то при неудачном экспрессе на счет вернется сумма ставки. Однако для этого должны быть соблюдены следующие условия:

  • в экспрессе от 5 выигрышей включительно;
  • только 1 проигрыш;
  • коэффициент каждого события ≥ 1.60;
  • нет событий, рассчитанных как возврат.

Также страховка применяется к экспрессам с минимум четырьмя угаданными исходами, если одно или несколько событий купона были отменены.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»: плюсы и минусы

Плюсы и минусы

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+ Предложение доступно для всех клиентов компании

+ Простые правила

+ Относительно лояльные требования к экспрессам, участвующим в акции

 

- Должно совпасть несколько условий, чтобы страховка сработала

Получить до 15 тысяч рублей от БК «Фонбет»

Заключение

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Довольно классическое и понятное предложение от БК «Фонбет» позволяет страховать неограниченное количество экспрессов, соответствующих требованиям. Таким образом можно сделать игру более интересной и чаще практиковаться на ставках по нескольким событиям сразу.

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