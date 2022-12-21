Акция от «Фонбет» - страховка экспресса

Акция доступна для всех верифицированных пользователей БК «Фонбет». Если воспользоваться этим предложением, то при неудачном экспрессе на счет вернется сумма ставки. Однако для этого должны быть соблюдены следующие условия:

в экспрессе от 5 выигрышей включительно;

только 1 проигрыш;

коэффициент каждого события ≥ 1.60;

нет событий, рассчитанных как возврат.

Также страховка применяется к экспрессам с минимум четырьмя угаданными исходами, если одно или несколько событий купона были отменены.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»: плюсы и минусы