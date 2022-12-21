Акция от «Фонбет» - страховка экспресса

Партнерский проект
Букмекерская контора «Фонбет» предлагает клиентам застраховать экспресс и вернуть его сумму при определенных условиях.
Акция доступна для всех верифицированных пользователей БК «Фонбет». Если воспользоваться этим предложением, то при неудачном экспрессе на счет вернется сумма ставки. Однако для этого должны быть соблюдены следующие условия:
Также страховка применяется к экспрессам с минимум четырьмя угаданными исходами, если одно или несколько событий купона были отменены.
+ Предложение доступно для всех клиентов компании
+ Простые правила
+ Относительно лояльные требования к экспрессам, участвующим в акции
- Должно совпасть несколько условий, чтобы страховка сработала
Довольно классическое и понятное предложение от БК «Фонбет» позволяет страховать неограниченное количество экспрессов, соответствующих требованиям. Таким образом можно сделать игру более интересной и чаще практиковаться на ставках по нескольким событиям сразу.
Партнерский проект