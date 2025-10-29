Бонус от БК БЕТ-М до 10 000 рублей за регистрацию и депозит

Чтобы вам было проще разобраться, мы свели важные условия акции в таблицу.

Максимальный размер бонуса 10 000 ₽ Минимальный депозит 1000 ₽ Тип пари Экспресс Минимальный коэффициент 1.50 Размер отыгрыша х3 Срок отыгрыша бонуса 5 дней Срок действия акции 31.01.2026 (23:59 МСК)

Пари в разделе «Нарды» не засчитываются при отыгрыше бонуса.