Бонус от БК БЕТ-М до 10 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
БК «БЕТ-М» проводит акцию для новых игроков. Приветственный фрибет составляет до 10 000 рублей. Чтобы участвовать, нужно пройти регистрацию, пополнить баланс и заключить первые пари.
Для участия следуйте простой инструкции:
1. Перейдите на платформу БК через сайт или мобильное приложение.
2. Создайте аккаунт.
3. Пополните баланс минимум на 1000 рублей.
4. В течение 168 часов заключите пари на сумму в 3 раза больше депозита.
5. Заберите фрибет в виджете акции.
Букмекер разрешает заключать одиночные и экспресс-пари с минимальным кэфом 1.50. Фрибет начисляется в размере 100% от первого депозита, максимально — до 10 000 рублей.
Отыгрыш требует 3 последовательных экспрессов. Каждый — минимум с 3 событиями и коэффициентами не ниже 1.50. Ставка производится исключительно на всю сумму, которая есть на бонусном балансе. Действует фрибет на протяжении 7 дней. Если каждое из 3 пари завершится удачно, начальная сумма бонуса становится доступной на основном счете.
Чтобы вам было проще разобраться, мы свели важные условия акции в таблицу.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х3
Срок отыгрыша бонуса
5 дней
Срок действия акции
31.01.2026 (23:59 МСК)
Пари в разделе «Нарды» не засчитываются при отыгрыше бонуса.
Плюсы
Минусы
|➕ Крупный приветственный бонус — до 10 000 ₽
|➖ Участвовать могут лишь новички
|➕ Условия прописаны максимально прозрачно
|➖ Жесткие условия отыгрыша
Новый букмекер «БЕТ-М» привлекает клиентов интересным стартовым предложением. Отыгрыш требует внимательного подхода и удачи. Если сыграют 3 экспресса подряд, тогда вы получите на счет сумму, равную первому депозиту.