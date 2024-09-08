Фрибеты от «Лиги Ставок» за приглашенных друзей: до 1 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает игрокам акцию популярного формата «Приведи друга». Без вложений можно получить фрибеты.
Если адресат зарегистрируется по ссылке, которую вы прислали, и заключит пари на сумму не менее 5 000 рублей, то получит фрибет на 500 рублей.
Вы тоже не останетесь без награды — сумма бонуса зависит от количества привлеченных пользователей:
В рамках акции нет ограничений на количество приглашенных друзей.
Полученный фрибет действует 14 дней. Его можно использовать для ставки типа одинар на любое событие с коэффициентом от 1,01. Если пари окажется успешным, вы получите выигрыш за вычетом номинала бонуса.
Несмотря на известность жанра «Приведи друга», на данный момент среди легальных российских букмекеров только «Лига Ставок» предлагает такую опцию.
+ Простая и понятная механика акции
+ Нет ограничений на количество приглашенных друзей
+ Лояльные условия отыгрыша фрибета
+ Акция доступна для всех клиентов букмекера и позволяет получить бонус не только участнику, но и новым привлеченным пользователям
- Если у вас нет друзей, участвовать в акции будет проблематично
«Лига Ставок» подготовила интересное предложение с простой механикой. Если ваше окружение разделяет интерес к беттингу, то данная акция может стать серьезным инструментом для получения бонусов.
Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Лиги Ставок»:
Это предложение от компании для действующих и потенциальных игроков. Букмекер выбирает правила, формат, а также призы. Зачастую выиграть можно фрибеты, то есть бесплатные ставки.
На данный момент у букмекерской компании «Лиги Ставок» есть не только классический, но и специальный приветственный бонус. Сумма второго может достигать 30 000 рублей — это эксклюзивное VIP-предложение.
Да, «Лига Ставок» — легальная компания на российском беттинговом рынке. Это один из самых авторитетных отечественных букмекеров.
После получения бонуса от «Лиги Ставок» в рамках акции «Приведи друга» его можно заиграть в рамках пари типа одинар на событие с коэффициентом от 1,01.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «ЛИГА СТАВОК»
Настоящие Правила и условия участия в акции (далее – «Правила») регламентируют правила, сроки проведения акции и порядок получения вознаграждения/призов за участие в акции.
Правила – Настоящие правила и условия участия в акции.
Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (далее – БК «Лига Ставок»), место нахождения: 125196, город Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, пом. II, ком. 29.
Акция проводится на сайте www.ligastavok.ru и в мобильном приложении БК «Лига Ставок».
Для участия в акции необходимо передавать промокод (который генерируется и предоставляется участнику акции в его личном кабинете) или делиться ссылкой со встроенным промокодом с людьми, которые не являются клиентами БК «Лига Ставок».
Сроки проведения акции
Акция проводится с 28 января 2020 года (00:01 МСК) по 31 декабря 2025 года (23:59 МСК).
Участники акции
Клиенты БК «Лига Ставок», зарегистрированные на сайте www.ligastavok.ru и мобильном приложении, прошедшие процедуру идентификации.
Клиенты, у которых есть доступ* в раздел на сайте «Приведи друга».
Клиенты, заключившие одно или несколько пари на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей с момента регистрации в БК «Лига Ставок».
Клиенту предоставляется промокод или ссылка со встроенным промокодом в личном кабинете в разделе «Приведи друга», которым можно делиться с людьми.
Количество участников Акции не ограничено.
Призовой фонд
Призовой фонд состоит из фрибетов**.
Призовой фонд акции не ограничен.
Призовой фонд сформирован за счет Организатора.
Механика акции
Для получения фрибета по акции необходимо:
Передать другу, который не является клиентом БК «Лига Ставок», промокод или поделиться ссылкой со встроенным промокодом, которые указаны в личном кабинете участника акции в разделе «Приведи друга».
Другу нужно ввести промокод при регистрации или в личном кабинете БК «Лига Ставок» не позднее чем через 24 часа после прохождения регистрации и идентификации в БК «Лига Ставок».
Другу нужно заключить одно или несколько пари на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей с коэффициентом от 1,40 в течение 14 дней со дня регистрации и идентификации в БК «Лига Ставок». Пари со статусами «возврат» и «отмена» и заключённые с помощью фрибетов**, в акции не участвуют.
После выполнения условий, указанных в п.5.1.2 и 5.1.3. Правил, другу зачисляется фрибет на сумму, эквивалентную 500 (пятьсот) рублей, а участнику акции зачисляется фрибет за каждого друга по следующему принципу:
За первого друга – фрибет на сумму, эквивалентную 500 (пятьсот) рублей
За друзей со 2 по 4 – фрибет на сумму, эквивалентную 700 (семьсот) рублей
За друзей с 5 по 9 – фрибет на сумму, эквивалентную 800 (восемьсот) рублей
За 10 и последующих – фрибет на сумму, эквивалентную 1 000 (одна тысяча) рублей.
Фрибет зачисляется в течение трёх рабочих дней с момента выполнения условий, указанных в п.5.1.2 и 5.1.3. Правил другом, который ранее не являлся клиентом БК «Лига Ставок».5.4. Срок действия фрибета – 14 дней со дня зачисления.
Заключительные и переходные положения
Акция «Приведи друга», далее Акция, проводится в рамках маркетинговой активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига Ставок», правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания».
Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговых характер, не требует внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.
Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции, далее Правила.
Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.
Не могут принимать участие в Акции сотрудники организатора Акции и (или) аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Акции, а также члены их семей.
Организатор Акции (уполномоченные им лица) является оператором персональных данных в отношении персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями российского законодательства. Организатор (уполномоченные им лица) гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.
Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет исключительно предоставившее их лицо. Организатор (уполномоченные им лица) не принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.
Принимая участие в Акции, участники выражают свое согласие с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в следующих целях:
- регистрации / авторизации Участников на Сайте или в мобильном приложении в целях участия в Акции;
- уведомления налогового органа, предоставления сведений и уплата подоходного налога за Победителя Акции;
- доставки/выплаты Призов Акции Победителям;
- публикации списков Победителей Акции;
- информирования Участников об Акции и выигрышах в Акции, а также для осуществления прямых контактов с помощью средств связи (включая направление SMS-сообщений, телефонных коротких текстовых сообщений на сообщаемые телефонные номера мобильных телефонов);
- привлечения Участников к участию в маркетинговых исследованиях;
- направления Участникам рассылок о проводимых Организатором рекламных промо-акциях;
- информирования Участников о продукции и услугах Организатора;
- указанных в п.6.9. Правил.
Участники соглашаются в том числе на передачу их персональных данных (предоставление, доступ) 3-м лицам, привлекаемым Организатором для вышеуказанных целей и способами, указанными в настоящем пункте.
Совершая действия по участию в Акции, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами, в том числе подтверждает своё согласие на бесплатное использование предоставленной информации и фотографий организатору Акции с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путём передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в том числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой информации, каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза, а также для отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не возмещается организатором Акции и/или каким-либо третьим лицом.
В случае обнаружения факта нарушения участником Акции настоящих Правил он исключается из участия в Акции, а заключённые им пари для определения победителя Акции не учитываются.
В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным.
При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.
При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за собой право пересчитать результат участника Акции.
Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора Акции.
Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции от принятия участия в Акции, зачислении фрибета и электронных денежных средств участнику акции в случае нарушения им правил и условий участия в акции.
Организатор Акции вправе ограничить набор пари участвующих в Акции. В случае если пари не принимает участие в Акции сведения об этом указываются на сайте или в мобильном приложении.
В случае дублирования акций участник акции получает бонусы по наиболее выгодной для него акции (бонусы не суммируются).
Настоящие Правила размещены на сайте www.ligastavok.ru. и могут быть изменены и/или дополнены в любое время проведения Акции или в любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная на сайте.
Сведения об организаторе Акции
Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания»(ООО «ПМБК»).
Место нахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, помещение II, комната 29.
ОГРН: 1087746968759;ИНН: 7729607406.
Сайт: www.ligastavok.ru
* Доступ выдаётся на усмотрение Организатора акции.
** Фрибет — предоставляемый организатором Акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.
Партнерский проект