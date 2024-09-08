Фрибеты от «Лиги Ставок» за приглашенных друзей: до 1 000 рублей

Настоящие Правила и условия участия в акции (далее – «Правила») регламентируют правила, сроки проведения акции и порядок получения вознаграждения/призов за участие в акции.

Правила – Настоящие правила и условия участия в акции.

Организатор акции – Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания» (далее – БК «Лига Ставок»), место нахождения: 125196, город Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, пом. II, ком. 29.

Акция проводится на сайте www.ligastavok.ru и в мобильном приложении БК «Лига Ставок».

Для участия в акции необходимо передавать промокод (который генерируется и предоставляется участнику акции в его личном кабинете) или делиться ссылкой со встроенным промокодом с людьми, которые не являются клиентами БК «Лига Ставок».

Сроки проведения акции

Акция проводится с 28 января 2020 года (00:01 МСК) по 31 декабря 2025 года (23:59 МСК).

Участники акции

Клиенты БК «Лига Ставок», зарегистрированные на сайте www.ligastavok.ru и мобильном приложении, прошедшие процедуру идентификации.

Клиенты, у которых есть доступ* в раздел на сайте «Приведи друга».

Клиенты, заключившие одно или несколько пари на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей с момента регистрации в БК «Лига Ставок».

Клиенту предоставляется промокод или ссылка со встроенным промокодом в личном кабинете в разделе «Приведи друга», которым можно делиться с людьми.

Количество участников Акции не ограничено.

Призовой фонд

Призовой фонд состоит из фрибетов**.

Призовой фонд акции не ограничен.

Призовой фонд сформирован за счет Организатора.

Механика акции

Для получения фрибета по акции необходимо:

Передать другу, который не является клиентом БК «Лига Ставок», промокод или поделиться ссылкой со встроенным промокодом, которые указаны в личном кабинете участника акции в разделе «Приведи друга».

Другу нужно ввести промокод при регистрации или в личном кабинете БК «Лига Ставок» не позднее чем через 24 часа после прохождения регистрации и идентификации в БК «Лига Ставок».

Другу нужно заключить одно или несколько пари на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей с коэффициентом от 1,40 в течение 14 дней со дня регистрации и идентификации в БК «Лига Ставок». Пари со статусами «возврат» и «отмена» и заключённые с помощью фрибетов**, в акции не участвуют.

После выполнения условий, указанных в п.5.1.2 и 5.1.3. Правил, другу зачисляется фрибет на сумму, эквивалентную 500 (пятьсот) рублей, а участнику акции зачисляется фрибет за каждого друга по следующему принципу:

За первого друга – фрибет на сумму, эквивалентную 500 (пятьсот) рублей

За друзей со 2 по 4 – фрибет на сумму, эквивалентную 700 (семьсот) рублей

За друзей с 5 по 9 – фрибет на сумму, эквивалентную 800 (восемьсот) рублей

За 10 и последующих – фрибет на сумму, эквивалентную 1 000 (одна тысяча) рублей.

Фрибет зачисляется в течение трёх рабочих дней с момента выполнения условий, указанных в п.5.1.2 и 5.1.3. Правил другом, который ранее не являлся клиентом БК «Лига Ставок».5.4. Срок действия фрибета – 14 дней со дня зачисления.

Заключительные и переходные положения

Акция «Приведи друга», далее Акция, проводится в рамках маркетинговой активности, направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание интереса к бренду «Лига Ставок», правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания».

Акция не является лотереей, носит исключительно маркетинговых характер, не требует внесение платы за участие. Участие в Акции является добровольным.

Организация и проведение Акции утверждаются на основании действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящих правил и условий участия в Акции, далее Правила.

Участие в Акции лиц, не достигших возраста 18 лет, не допускается.

Не могут принимать участие в Акции сотрудники организатора Акции и (или) аффилированных компаний либо компаний, иным образом имеющих отношение к организации, подготовке и проведению Акции, а также члены их семей.

Организатор Акции (уполномоченные им лица) является оператором персональных данных в отношении персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями российского законодательства. Организатор (уполномоченные им лица) гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.

Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет исключительно предоставившее их лицо. Организатор (уполномоченные им лица) не принимает на себя никаких обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.

Принимая участие в Акции, участники выражают свое согласие с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как организатором акции, а также уполномоченными им лицами, в том числе с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в следующих целях:

- регистрации / авторизации Участников на Сайте или в мобильном приложении в целях участия в Акции;

- уведомления налогового органа, предоставления сведений и уплата подоходного налога за Победителя Акции;

- доставки/выплаты Призов Акции Победителям;

- публикации списков Победителей Акции;

- информирования Участников об Акции и выигрышах в Акции, а также для осуществления прямых контактов с помощью средств связи (включая направление SMS-сообщений, телефонных коротких текстовых сообщений на сообщаемые телефонные номера мобильных телефонов);

- привлечения Участников к участию в маркетинговых исследованиях;

- направления Участникам рассылок о проводимых Организатором рекламных промо-акциях;

- информирования Участников о продукции и услугах Организатора;

- указанных в п.6.9. Правил.

Участники соглашаются в том числе на передачу их персональных данных (предоставление, доступ) 3-м лицам, привлекаемым Организатором для вышеуказанных целей и способами, указанными в настоящем пункте.

Совершая действия по участию в Акции, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Правилами, в том числе подтверждает своё согласие на бесплатное использование предоставленной информации и фотографий организатору Акции с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации (в том числе путём передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или других материалов о нём с рекламной/маркетинговой целью, в том числе право публикации (в том числе его фамилии, имени, отчества, города проживания и фотографии) в средствах массовой информации, каких-либо печатных, аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, в случае получения приза, а также для отправки информации, сообщений (в том числе рекламного характера), без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никоим образом не возмещается организатором Акции и/или каким-либо третьим лицом.

В случае обнаружения факта нарушения участником Акции настоящих Правил он исключается из участия в Акции, а заключённые им пари для определения победителя Акции не учитываются.

В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным.

При выявлении расхождений условий Акции и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются условия Акции.

При технических сбоях в деятельности организатора Акции, последний оставляет за собой право пересчитать результат участника Акции.

Организатор Акции не несёт ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих участника Акции и организатора Акции.

Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции от принятия участия в Акции, зачислении фрибета и электронных денежных средств участнику акции в случае нарушения им правил и условий участия в акции.

Организатор Акции вправе ограничить набор пари участвующих в Акции. В случае если пари не принимает участие в Акции сведения об этом указываются на сайте или в мобильном приложении.

В случае дублирования акций участник акции получает бонусы по наиболее выгодной для него акции (бонусы не суммируются).

Настоящие Правила размещены на сайте www.ligastavok.ru. и могут быть изменены и/или дополнены в любое время проведения Акции или в любое другое время. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная на сайте.

Сведения об организаторе Акции

Общество с ограниченной ответственностью «Первая международная букмекерская компания»(ООО «ПМБК»).

Место нахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, помещение II, комната 29.

ОГРН: 1087746968759;ИНН: 7729607406.

Сайт: www.ligastavok.ru

* Доступ выдаётся на усмотрение Организатора акции.

** Фрибет — предоставляемый организатором Акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета.