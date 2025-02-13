Фрибеты Лиги Ставок на январь 2025

Получить и активировать в БК Лига Ставок фрибет за регистрацию совсем не сложно. Как несложно догадаться из самого названия, перво-наперво следует завести аккаунт в системе букмекера. Ниже инструкция, как это сделать, с помощью персонального компьютера.

1. Посетите официальный сайт букмекера, вбив в адресную строку своего устройства https://www.ligastavok.ru/ или воспользовавшись этой ссылкой .

2. Укажите корректные регистрационные данные: номер мобильного телефона, дата рождения, адрес электронной почты.

3. Выберите себе пароль (от 8 до 30 символов).

4. Если у вас есть промокод, примените его при регистрации.

5. Подтвердите свое совершеннолетие.

6. Нажмите на зеленую кнопку «Продолжить».

7. Дождитесь поступления четырехзначного кода подтверждения на свой сотовый и введите его в соответствующее поле на сайте Лиги Ставок.

8. Для начисления фрибета на 2222 рубля вам следует пополнить депозит на сумму от 1 000 рублей.

9. Если все указанные манипуляции проделаны правильно, приветственный фрибет поступит на вашем бонусный счет.

Поскольку в БК Лига Ставок фрибет состоит из двух половин, для получения второй вам нужно будет проставить на любые события сумму, в семь раз превышающую первый депозит (в нашем случае - от 7 000 ₽). Соответственно, придется еще пополнить игровой счет на недостающую сумму. Коэффициент квалифицирующего пари должен быть не менее 1.5. Вне зависимости от исхода этой ставки вы получите вторую половину своего денежного приза - еще 2 222 рубля на игру.

Как скачать и установить мобильное приложение Лиги Ставок, а после активировать бонус с его помощью, мы рассказывали в отдельной статье.