Фрибеты Лиги Ставок на январь 2025

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Фрибет в Лиге ставок - это, по сути, дела подарок букмекера игроку. Своего рода поощрение за совершение определенного рода действий. Любимая тема бетторов - бездепозитный фрибет, требующий от игрока только регистрации на сайте букмекера и не сопряженный с риском для своего кармана. Но такие предложения и встречаются не во всех компаниях.
Гораздо более распространены бесплатные ставки за регистрацию и пополнение игрового счета. Приветственный фрибет Лига Ставок в 2025 году составляет 7777 рубля. Постоянным клиентам предлагаются различные привилегии в рамках программы лояльности компании (тут и повышенный кешбэк, и страховка ставки), а также специальные бонусы по актуальным промокодам.
Бонусы всегда подразумевают отыгрыш согласно условиям конкретной акции. В случае успешного пари с применением бонуса игрок получает чистый выигрыш (за вычетом номинала фрибета).
В БК Лига Ставок фрибет за регистрацию и первый депозит представляет собой двойной бонус. Первую половину (2222 рубля) букмекер начисляет автоматом после заведения аккаунта и верификации пользователя в системе БК и пополнения депозита как минимум на 1 000 рублей. Чтобы довести размер фрибета до максимально доступного, придется заключить пари на сумму, минимум в семь раз превышающую первый депозит с коэффициентом от 1.50. В этом случае бонус удвоится, вне зависимости от исхода акционной ставки, и составит 7777 рубля. Однако фрибет еще нужно отыграть. На «прокрутку» бонуса букмекер дает одну неделю, ограничение по максимальному коэффициенту установлено на отметке 4.50. Если ваша ставка сыграет, Лига Ставок выплатит чистый выигрыш (минус номинал фрибета).
Получить фрибет 7777 рубля в Лиге Ставок
В букмекерской компании Лига Ставок фрибеты полагаются как новым клиентам, так и завсегдатаям конторы. Если вы только знакомитесь с компанией, welcome-бонус на 7777 рубля значительно облегчит этот процесс. В рамках программы лояльности «Привилегия» в БК Лига Ставок фрибет для новичков доходит до 30 000 рублей. Кроме того, действует акция «Приведи друга». Премия - «косарь».
|Тип бонуса
|Бонус
|Условие
|Срок действия
|Фрибет за друзей
|1000 ₽
|Привлечение новых клиентов
|Бессрочный
|Бонус для новых игроков
|До 30 000 ₽
|Сумма ставок от 1 000 000 ₽ в первый месяц
|Бессрочный
|Кэшбек
|До 15,5%
|Сумма ставок от 1 000 000 ₽ в неделю
|Бессрочный
В настоящее время такой фрибет Лига Ставок не предлагает, но периодически компания поощряет подобным образом своих новых друзей. Информацию обо всех актуальных бонусах, фрибетах и конкурсах Лиги Ставок вы найдете на этой странице.
В рамках программы лояльности Лиги Ставок «Привилегия» бонус при регистрации может достигать 30 000 рублей. Доступ к нему открывается после того как объем проставленных за месяц средств перевалит за миллион. При этом исходы пари значения не имеют - только сумма прокрученных на ставках денег.
Относительно несложный способ получить дополнительные средства на ставки - приобщить к этому делу товарища. Если он с вашей подачи зарегистрируется и сделает ставку в Лиге Ставок, по премиальной тысяче фрибетом получите оба - и вы, и он.
Фрибеты Лига Ставок бывают нескольких видов. Новым игрокам предлагается сразу два фрибета - до 7777 и до 30 000 рублей. В рамках программы лояльности можно компенсировать до 15,5% расходов на ставки за месяц. Фрибет на тысячу полагается за регистрацию друга в БК. Полный ассортимент бонусов Лиги Ставок - в таблице ниже:
|Вид фрибета
|Наличие
|🎁 При регистрации
|✅ Есть
|🎁 Постоянным клиентам
|✅ Есть
|🎁 Бездепозитные
|❌ Нет
|🎁 Кэшбэк
|✅ Есть
|🎁 За регистрацию в приложении
|✅ Есть
|🎁 За пополнение счета
|✅ Есть
|🎁 Промокоды
|✅ Есть
|🎁 Подарок на день рождения
|❌ Нет
|🎁 Акция «Приведи друга»
|✅ Есть
|🎁 Программа лояльности
|✅ Есть
Получить и активировать в БК Лига Ставок фрибет за регистрацию совсем не сложно. Как несложно догадаться из самого названия, перво-наперво следует завести аккаунт в системе букмекера. Ниже инструкция, как это сделать, с помощью персонального компьютера.
1. Посетите официальный сайт букмекера, вбив в адресную строку своего устройства https://www.ligastavok.ru/ или воспользовавшись этой ссылкой.
2. Укажите корректные регистрационные данные: номер мобильного телефона, дата рождения, адрес электронной почты.
3. Выберите себе пароль (от 8 до 30 символов).
4. Если у вас есть промокод, примените его при регистрации.
5. Подтвердите свое совершеннолетие.
6. Нажмите на зеленую кнопку «Продолжить».
7. Дождитесь поступления четырехзначного кода подтверждения на свой сотовый и введите его в соответствующее поле на сайте Лиги Ставок.
8. Для начисления фрибета на 2222 рубля вам следует пополнить депозит на сумму от 1 000 рублей.
9. Если все указанные манипуляции проделаны правильно, приветственный фрибет поступит на вашем бонусный счет.
Поскольку в БК Лига Ставок фрибет состоит из двух половин, для получения второй вам нужно будет проставить на любые события сумму, в семь раз превышающую первый депозит (в нашем случае - от 7 000 ₽). Соответственно, придется еще пополнить игровой счет на недостающую сумму. Коэффициент квалифицирующего пари должен быть не менее 1.5. Вне зависимости от исхода этой ставки вы получите вторую половину своего денежного приза - еще 2 222 рубля на игру.
Как скачать и установить мобильное приложение Лиги Ставок, а после активировать бонус с его помощью, мы рассказывали в отдельной статье.
Перейти на сайт Лиги Ставок
Игра на ставках в легальных букмекерских компаниях предполагает ряд правил и ограничений. В Лиге Ставок они, естественно, тоже есть. Внимательно ознакомьтесь во избежание неприятных неожиданностей.
Нарушения любого из этих правил чревато блокировкой аккаунта и аннулированием бонуса Лиги Ставок.
Прежде чем принять участие в акции, обратите особое внимание на следующие нюансы:
Фрибет Лиги Ставок (равно как и любой другой конторы) предназначен только для заключения пари. «Обналичить» его без отыгрыша невозможно. Чтобы применить бонус, его нужно тапнуть в купоне в процессе заключения пари. Если ставка сыграет, вы получите чистый выигрыш (без учета номинала бонуса).
Ознакомиться со всеми актуальными фрибетами Лиги Ставок можно в разделе «Акции» на официальном сайте букмекера, а с уже доступными конкретно вам - в личном кабинете. Для активации купона беттору нужно выполнить следующие действия:
Имейте в виду, что использовать фрибет в “Лиге Ставок” можно только целиком.
Перевести бонусные средства в реальные без отыгрыша - невозможно. У каждого букмекера и каждой отдельно взятой акции условия использования фрибетов разнятся. Поэтому скрупулезно читайте правила участия в акции, прежде чем в нее включиться.
В случае с приветственным бонусом Лиги Ставок базовые условия использования таковы:
Чтобы получить свой законный выигрыш, посетите свой личный кабинет на Лиге Ставок и выберите подходящий вам способ вывода средств. Вариантов для этого достаточно много. Однако старайтесь использовать для вывода ту же платежную систему, что и при пополнении депозита.
|Тип
|Минимум
|Максимум
|Комиссия %
|Время вывода
|Visa
|1 000руб.
|595 000 руб
|0%
|1-3 дня
|Mastercard
|1 000руб.
|595 000 руб
|0%
|1-3 дня
|МИР
|1 000руб.
|550 000 руб
|0%
|1-3 дня
|QIWI WALLET
|100руб.
|15 000 руб
|0%
|мгновенно
|Яндекс Деньги
|100руб.
|15 000 руб
|0%
|мгновенно
|Банковский перевод
|1 000руб.
|595 000 руб
|0%
|1-3 дня
|Кошелек ЦУПИС
|100руб.
|550 000 руб
|0%
|мгновенно
Приветственный фрибет - самая распространенная форма поощрения новых клиентов букмекерскими компаниями. У разных букмекеров эти бонусы отличаются как по размеру, так и по условиям получения и отыгрыша. Мы выделили для вас несколько самых интересных предложений легальных БК в 2025 году.
Букмекер
Бонус
Условия получения
Условия отыгрыша
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
|PARI
|5 фрибетов по 1 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 5 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 5 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|«Марафон»
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозит
|Лайв-ставки с коэффициентом не ниже 1,50 на сумму, в 5 раз превышающую сумму первого пополнения счёта и бонуса
Фрибеты (особенно бездепозитные) являются самым эффективным инструментом для расширения букмекером своей клиентской базы. Чем выше бонус и проще условия его получения и отыгрыша, тем охотнее новички идут в БК. Но надо понимать: бесплатную ставку нельзя монетизировать и забрать сразу. В реальные деньги фрибет конвертируется только после отыгрыша. А для этого беттору придется вложиться в пари еще и своими собственными деньгами.
Кроме того, посредством разнообразных конкурсов, бонусов, фрибетов и призов букмекер разогревают интерес к игре у состоятельных постоянных клиентов, которых уже вроде бы нечем удивить.
Букмекерская компания Лига Ставок более 15 лет работает на российском рынке и неоднократно удостаивалась «Премии Рейтинга Букмекеров». Естественно, что за столь продолжительный срок деятельности в конторе досконально изучили потребности и желания как новичков в беттинге, так и VIP-клиентуры. По широте и разнообразию бонусной программы ЛС это хорошо заметно.
Лига Ставок предлагает новым клиентам приветственный бонус - 7777 рубля для начинающих игроков и до 30 000 рублей - для участников программы лояльности «Привилегия». Выбор конкретного приза тут зависит от платежеспособности и серьезности намерений клиента. Еще одна опция для получения бесплатной ставки - акция «Приведи друга». До недавних пор Лига Ставок предоставляла пользователям еще и бездепозитный бонус. Но такого рода подарки контора, как правило, практикует под конкретные большие события в мире спорта. Следите за обновлениями акционного меню Лиги Ставок на специализированной странице совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт».
Самый популярный фрибет в конторе в 2025 году - это приветственный бонус размером 7777 рубля.
Любителей топового европейского футбола наверняка заинтересует возможность досрочно забрать свой выигрыш во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Рассчитать ставку по изначальному коэффициенту можно, как только «ваша» команда поведет в счете в два мяча. И неважно, как закончится матч. Зафиксированная в моменте победа от вас уже никуда не денется.
Еще одно спецпредложение Liga Stavok футбольным болельщикам - возврат 100% суммы пари на точный счет, если команды так и не забили ни мяча на двоих. Приятная компенсация за унылые нули на табло.
А новичкам в ставочном деле букмекер предлагает застраховать первую ставку на сумму до 3 000 рублей. Однако имейте в виду: участники страховки не могут претендовать на другие бонусы для новых игроков.
По состоянию на осень 2025 года специального подарка для именинников у Лиги Ставок не предусмотрено. Но бонусная программа букмекера постоянно совершенствуется и обновляется. Возможно, и такая приятность в ней появится.
Промокод - это специальная комбинация символов, позволяющая получить повышенный бонус или доступ к улучшенным коэффициентам. При регистрации в Лиге Ставок можно смело использовать один из следующих кодов:
Прежде чем писать жалобу на букмекера на «Рейтинге Букмекеров», убедитесь, что все условия бонусной программы по минимальной сумме депозита, размеру коэффициента и т. д. выполнены правильно, а промокод еще не истекший. Если все пункты выполнены корректно, свяжитесь со службой поддержки Лиги Ставок и изложите свою проблему. Адрес электронной почты: info@ligastavok.ru. Телефоны: 8-800-555-44-55 (бесплатный на территории РФ), +7-495-822-44-55 (оплачивается по тарифу абонента).
Одно из серьезных конкурентных преимуществ Лиги Ставок перед многими другими букмекерскими компаниями - развитая сеть Пунктов приема ставок. Больше всего ППС расположено в Москве и Санкт-Петербурге, но и за пределами двух столиц можно найти стационарные клубы Liga Stavok.
Партнерский проект