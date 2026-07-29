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FME x DESOUT от БК Фонбет: фрибеты на 2000 рублей за участие в мини-игре

Обновлено:
2000 ₽
Бонус
154 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Прокачайте реакцию, наберите максимум очков и заберите фрибет!
  • Как получить фрибет Фонбет на 2000 рублей за участие в мини-игре
  • Как отыграть бонус Фонбет на 2000 рублей за участие в игре FME x DESOUT
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания «Фонбет» объединилась с киберспортивным комьюнити FME и запустила проект FME x DESOUT — мини-игру в Telegram, где любой желающий может испытать точность стрельбы из культового арсенала CS2. Раз в 2 дня 10 самых метких игроков делит между собой призовой фонд.

Как получить фрибет Фонбет на 2000 рублей за участие в мини-игре

Чтобы претендовать на награду, нужно пройти несколько простых шагов:

1. Завести аккаунт в Fonbet (или использовать уже существующий).

2. Открыть Telegram-бот FME x DESOUT и пройти короткий вводный тренинг перед стрельбой.

3. По очереди использовать 3 вида оружия — P90, M4A1-S и AK-47 — до полного опустошения магазина каждого.

4. Набрать как можно больше очков: система оценивает точность попаданий и кучность стрельбы. Выстрелы в центр мишени дают множитель до х3.

5. Попасть в топ-10 рейтинга по итогам текущего 2-дневного цикла.

6. Если результат оказался в топе — отправить свой Fonbet ID через бот поддержки.

Ежедневно каждому игроку доступно 5 бесплатных попыток. В зачет идет только лучший результат за сутки. Рейтинг обнуляется 1 раз в 48 часов. При неудачной стрельбе новый шанс появится достаточно скоро.

По итогам каждого периода 10 игроков с лучшими результатами забирают фрибет на 2000 рублей каждый. Победителю нужно сделать 1 ставку на реальные деньги на любое киберспортивное событие. Сумма пари — от 300 рублей, коэффициент — от 1.50. После этого бонус поступает на счет.

Как отыграть бонус Фонбет на 2000 рублей за участие в игре FME x DESOUT

Пользоваться фрибетом нужно строго по правилам. Ставка оформляется ординаром на любое спортивное событие. На активацию отводится 7 дней с момента зачисления. Кэфы — до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Фонбет

Основные условия акции представлены в удобной таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (для победителей)

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Участниками мини-игры могут стать только лица, достигшие совершеннолетия.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Само участие в стрельбе бесплатное, попытки даются ежедневно➖ Для получения фрибета придется сделать реальную ставку
➕ Итоги подводятся часто — раз в 2 дня 

Заключение

Формат FME x DESOUT дарит возможность выиграть фрибет благодаря собственной меткости. Тем, кто уверенно целится в шутерах, стоит выделить время на пробные заходы. При небольшом квалификационном пари в 300 рублей приз в 2000 рублей выглядит выгодным вариантом. Главное — не забыть отправить свой Fonbet ID через бота поддержки, если результат попал в топ-10 лучших.

Валентин Васильев

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