FME x DESOUT от БК Фонбет: фрибеты на 2000 рублей за участие в мини-игре

Чтобы претендовать на награду, нужно пройти несколько простых шагов:

1. Завести аккаунт в Fonbet (или использовать уже существующий).

2. Открыть Telegram-бот FME x DESOUT и пройти короткий вводный тренинг перед стрельбой.

3. По очереди использовать 3 вида оружия — P90, M4A1-S и AK-47 — до полного опустошения магазина каждого.

4. Набрать как можно больше очков: система оценивает точность попаданий и кучность стрельбы. Выстрелы в центр мишени дают множитель до х3.

5. Попасть в топ-10 рейтинга по итогам текущего 2-дневного цикла.

6. Если результат оказался в топе — отправить свой Fonbet ID через бот поддержки.

Ежедневно каждому игроку доступно 5 бесплатных попыток. В зачет идет только лучший результат за сутки. Рейтинг обнуляется 1 раз в 48 часов. При неудачной стрельбе новый шанс появится достаточно скоро.

По итогам каждого периода 10 игроков с лучшими результатами забирают фрибет на 2000 рублей каждый. Победителю нужно сделать 1 ставку на реальные деньги на любое киберспортивное событие. Сумма пари — от 300 рублей, коэффициент — от 1.50. После этого бонус поступает на счет.