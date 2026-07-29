FME x DESOUT от БК Фонбет: фрибеты на 2000 рублей за участие в мини-игре
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Букмекерская компания «Фонбет» объединилась с киберспортивным комьюнити FME и запустила проект FME x DESOUT — мини-игру в Telegram, где любой желающий может испытать точность стрельбы из культового арсенала CS2. Раз в 2 дня 10 самых метких игроков делит между собой призовой фонд.
Как получить фрибет Фонбет на 2000 рублей за участие в мини-игре
Чтобы претендовать на награду, нужно пройти несколько простых шагов:
1. Завести аккаунт в Fonbet (или использовать уже существующий).
2. Открыть Telegram-бот FME x DESOUT и пройти короткий вводный тренинг перед стрельбой.
3. По очереди использовать 3 вида оружия — P90, M4A1-S и AK-47 — до полного опустошения магазина каждого.
4. Набрать как можно больше очков: система оценивает точность попаданий и кучность стрельбы. Выстрелы в центр мишени дают множитель до х3.
5. Попасть в топ-10 рейтинга по итогам текущего 2-дневного цикла.
6. Если результат оказался в топе — отправить свой Fonbet ID через бот поддержки.
Ежедневно каждому игроку доступно 5 бесплатных попыток. В зачет идет только лучший результат за сутки. Рейтинг обнуляется 1 раз в 48 часов. При неудачной стрельбе новый шанс появится достаточно скоро.
По итогам каждого периода 10 игроков с лучшими результатами забирают фрибет на 2000 рублей каждый. Победителю нужно сделать 1 ставку на реальные деньги на любое киберспортивное событие. Сумма пари — от 300 рублей, коэффициент — от 1.50. После этого бонус поступает на счет.
Как отыграть бонус Фонбет на 2000 рублей за участие в игре FME x DESOUT
Пользоваться фрибетом нужно строго по правилам. Ставка оформляется ординаром на любое спортивное событие. На активацию отводится 7 дней с момента зачисления. Кэфы — до 3.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Фонбет
Основные условия акции представлены в удобной таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (для победителей)
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Участниками мини-игры могут стать только лица, достигшие совершеннолетия.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Само участие в стрельбе бесплатное, попытки даются ежедневно
|➖ Для получения фрибета придется сделать реальную ставку
|➕ Итоги подводятся часто — раз в 2 дня
Заключение
Формат FME x DESOUT дарит возможность выиграть фрибет благодаря собственной меткости. Тем, кто уверенно целится в шутерах, стоит выделить время на пробные заходы. При небольшом квалификационном пари в 300 рублей приз в 2000 рублей выглядит выгодным вариантом. Главное — не забыть отправить свой Fonbet ID через бота поддержки, если результат попал в топ-10 лучших.