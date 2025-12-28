Клиенты PARI уверены в победе минского «Динамо» над московским в КХЛ

28 декабря минское «Динамо» примет московское «Динамо» в рамках регулярного сезона КХЛ. Матч пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 17:10 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, хозяева площадки — фавориты матча. Ставки на победу минского «Динамо» в основное время принимаются по коэффициенту 1.95, что соответствует 50% вероятности. Поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 3.25 (30%), ничья идет за 4.30 (20%).

Клиенты PARI уверены в победе минского «Динамо». 96% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «зубров».

Поставить на итоговую победу хозяев с учетом овертайма и буллитов можно с коэффициентом 1.57, аналогичную ставку на гостей можно сделать за 2.40. На этом рынке 99% от всего оборота приходится на победу минчан.

Недавняя встреча команд завершилась разгромной победой «зубров» со счетом 7:1. По оценке аналитиков PARI, в предстоящей встрече также будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.50.

Команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции: минская команда разместилась на третьей строчке, московская отстает всего на одно очко и находится на четвертой. Аналитики PARI не исключают, что «зубры» смогут побороться за Кубок Гагарина — ставки на их чемпионство принимаются по коэффициенту 9.00. Шансы московского «Динамо» на титул оцениваются скромнее: поставить на победу бело-голубых в этом сезоне можно по коэффициенту 20.00.