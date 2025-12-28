Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 декабря 12:36ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе минского «Динамо» над московским в КХЛ

Возьмут ли москвичи реванш за унизительное поражение пятидневной давности?
Валентин Васильев

28 декабря минское «Динамо» примет московское «Динамо» в рамках регулярного сезона КХЛ. Матч пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 17:10 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, хозяева площадки — фавориты матча. Ставки на победу минского «Динамо» в основное время принимаются по коэффициенту 1.95, что соответствует 50% вероятности. Поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 3.25 (30%), ничья идет за 4.30 (20%). 

Клиенты PARI уверены в победе минского «Динамо». 96% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «зубров». 

Поставить на итоговую победу хозяев с учетом овертайма и буллитов можно с коэффициентом 1.57, аналогичную ставку на гостей можно сделать за 2.40. На этом рынке 99% от всего оборота приходится на победу минчан.

Недавняя встреча команд завершилась разгромной победой «зубров» со счетом 7:1. По оценке аналитиков PARI, в предстоящей встрече также будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.50, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.50.

Команды соседствуют в турнирной таблице Западной конференции: минская команда разместилась на третьей строчке, московская отстает всего на одно очко и находится на четвертой. Аналитики PARI не исключают, что «зубры» смогут побороться за Кубок Гагарина — ставки на их чемпионство принимаются по коэффициенту 9.00. Шансы московского «Динамо» на титул оцениваются скромнее: поставить на победу бело-голубых в этом сезоне можно по коэффициенту 20.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
Новости
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
Новости
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Новости
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Новости
БЕТСИТИ забрендировал самолет
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости

Новое