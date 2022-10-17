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17 октября 14:36ГлавнаяБонусы
БК СпортБет
Фрибеты за депозит

Бонус 500 рублей на день рождения от «СпортБет»

СпортБетСпортБет
4star
500
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Задувай свечи - начинай игру!
Александр Бокулёв
main

«СпортБет» настойчиво приглашает отпраздновать День рождения вместе с ними. Букмекерская контора делится фрибетом на 500 рублей на очень простых условиях.

Как получить бонус?

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Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей. Необходимо за месяц до Дня рождения отыграть минимум 500 рублей на любых ставках. Мы же говорили - всё просто.

Полученный фрибет тратится единоразово в полном объёме. Срок его действия можно проверить в личном кабинете.

Плюсы и минусы

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+ Простота получения бонуса

+ Необязательность последующего отыгрыша

+ Приятный подарок на личный праздник

 

- Нужно успеть зарегистрироваться и разыграть не меньше 500 рублей за месяц до даты рождения

Заключение

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Отличная реализация акции популярного формата «Подарок на День рождения». Сумма фрибета невелика, однако механика его получения прозрачна и легка.

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров