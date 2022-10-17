Бонус 500 рублей на день рождения от «СпортБет»

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«СпортБет» настойчиво приглашает отпраздновать День рождения вместе с ними. Букмекерская контора делится фрибетом на 500 рублей на очень простых условиях.
Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей. Необходимо за месяц до Дня рождения отыграть минимум 500 рублей на любых ставках. Мы же говорили - всё просто.
Полученный фрибет тратится единоразово в полном объёме. Срок его действия можно проверить в личном кабинете.
+ Простота получения бонуса
+ Необязательность последующего отыгрыша
+ Приятный подарок на личный праздник
- Нужно успеть зарегистрироваться и разыграть не меньше 500 рублей за месяц до даты рождения
Отличная реализация акции популярного формата «Подарок на День рождения». Сумма фрибета невелика, однако механика его получения прозрачна и легка.
Партнерский проект