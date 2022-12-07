Фрибеты до 10 000 рублей за регистрацию с промокодом от «Лиги Ставок»

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Один из самых популярных легальных букмекеров России «Лига Ставок» предлагает новым клиентам принять участие в новом конкурсе. На кону - бездепозитные фрибеты до 10 000 ₽ и разнообразные памятные подарки.
Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе БК с использованием промокода BRAINLIGA, пройти идентификацию и кликнуть на кнопку «Испытать удачу» на странице акции. Готово, вы в игре!
Среди призов - бездепозитный фрибет на сумму от 100 до 10 000 ₽, а также стильная сувенирка с лого «Лиги Ставок» (джерси, худи, кепки, футболки и т. д.). В дополнение к максимально возможной ставке беттор автоматически получает статус «VIP Club» в программе лояльности конторы «Привилегия».
+ Простые и понятные условия участия в акции.
+ Бесплатную ставку можно использовать на любое событие.
+ Новым друзьям «Лиги Ставок» наверняка будет приятно получить на память симпатичный и практичный сувенир от компании.
- Принять участие в розыгрыше могут только новые пользователи БК.
- Для вывода выигрыша с использованием фрибета необходимо пополнить депозит и сделать одну или несколько ставок на сумму пополнения.
Неплохой повод, чтобы начать знакомство с букмекерской конторой «Лига Ставок». Любому гостю приятно с порога получить подарок - будь то бесплатная ставка или памятный сувенир. «Лига Ставок» такую возможность новым клиентам дает.
Партнерский проект