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7 декабря 12:34ГлавнаяБонусы
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Фрибеты до 10 000 рублей за регистрацию с промокодом от «Лиги Ставок»

Лига СтавокЛига Ставок
5star
10000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Как насчет бесплатной ставки или приятного подарка?
Валентин Васильев
main

Один из самых популярных легальных букмекеров России «Лига Ставок» предлагает новым клиентам принять участие в новом конкурсе. На кону - бездепозитные фрибеты до 10 000 ₽ и разнообразные памятные подарки.

Как использовать?

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Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе БК с использованием промокода BRAINLIGA, пройти идентификацию и кликнуть на кнопку  «Испытать удачу» на странице акции. Готово, вы в игре! 

Среди призов - бездепозитный фрибет на сумму от 100 до 10 000 ₽, а также стильная сувенирка с лого «Лиги Ставок» (джерси, худи, кепки, футболки и т. д.). В дополнение к максимально возможной ставке беттор автоматически получает статус «VIP Club» в программе лояльности конторы «Привилегия».

Плюсы и минусы

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+ Простые и понятные условия участия в акции.

+ Бесплатную ставку можно использовать на любое событие.

+ Новым друзьям «Лиги Ставок» наверняка будет приятно получить на память симпатичный и практичный сувенир от компании.
 

- Принять участие в розыгрыше могут только новые пользователи БК.

- Для вывода выигрыша с использованием фрибета необходимо пополнить депозит и сделать одну или несколько ставок на сумму пополнения.

Заключение

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Неплохой повод, чтобы начать знакомство с букмекерской конторой «Лига Ставок». Любому гостю приятно с порога получить подарок - будь то бесплатная ставка или памятный сувенир.  «Лига Ставок» такую возможность новым клиентам дает.

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров