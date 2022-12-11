Акция от BetBoom - экспресс дня

Партнерский проект
Легальный российский букмекер «Бетбум» запустил для любителей экспресс-ставок специальную акцию. Каждый день контора выкатывает 5 новых «паровозов» из популярных событий и умножает их итоговые коэффициенты на 1,15.
Условия участия в акции предельно просты: регистрируетесь на официальном сайте или в мобильном приложении BetBoom и выбираете экспресс на свой вкус (из числа представленных на сайте).
+ Более выгодные условия относительно обычных экспрессов.
+ Новые экспрессы каждый день.
+ «Паровозы» формируются исключительно из популярных событий.
+ Акция доступна для всех пользователей.
- Единственный существенный минус - невозможность редактировать ставку.
Аналитики «Бетбум» избавляют беттора от необходимости самостоятельно собирать экспресс-ставку на популярные события. В «Экспресс дня» включаются наиболее вероятные исходы в тех или иных матчах и турнирах. При этом большой выбор «паровозов» позволяет игроку подобрать подходящий именно ему вариант. Интересная тема для новичков в ставочном деле.
Партнерский проект