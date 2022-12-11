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11 декабря 9:18ГлавнаяБонусы
БК BetBoom
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Акция от BetBoom - экспресс дня

Повышенные кэфы для любителей комбинированных пари
Валентин Васильев
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Легальный российский букмекер «Бетбум» запустил для любителей экспресс-ставок специальную акцию. Каждый день контора выкатывает 5 новых «паровозов» из популярных событий и умножает их итоговые коэффициенты на 1,15.

Как получить бонус

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Условия участия в акции предельно просты: регистрируетесь на официальном сайте или в мобильном приложении BetBoom и выбираете экспресс на свой вкус (из числа представленных на сайте). 

Регистрация в BetBoom – пошаговая инструкция

Плюсы и минусы

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+ Более выгодные условия относительно обычных экспрессов.
+ Новые экспрессы каждый день.
+ «Паровозы» формируются исключительно из популярных событий.
+ Акция доступна для всех пользователей.

- Единственный существенный минус - невозможность редактировать ставку.

Заключение

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Аналитики  «Бетбум» избавляют беттора от необходимости самостоятельно собирать экспресс-ставку на популярные события. В «Экспресс дня» включаются наиболее вероятные исходы в тех или иных матчах и турнирах. При этом большой выбор «паровозов» позволяет игроку подобрать подходящий именно ему вариант. Интересная тема для новичков в ставочном деле.

Обзор букмекерской конторы BetBoom

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