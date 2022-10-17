Фрибет 500 рублей от БК «Леон» за установку мобильного приложения

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора «Леон» продолжает развивать мобильные сервисы и предлагает пользователям своего приложения фрибет в 500 рублей.
Условие простое - скачать мобильное приложение «Леона» для Android или iOS. О его преимуществах и недостатках, а также о других продуктах букмекера мы рассказали в отдельном материале.
Регистрируйтесь или входите в личный кабинет через приложение и переходите в раздел «Бонусы». Выбирайте «Фрибет 500 рублей» и подтверждайте участие.
После того как сумма поступит на ваш счёт, фрибет можно использовать в течение 24 часов на ставках типа ординар (лайв или прематч) с коэффициентом от 1,70 и выше. Если ставка окажется выигрышной, то на ваш бонусный счет поступит сумма чистого выигрыша. Чтобы чистый выигрыш перевести на основной счет, нужно с основного счета сделать две ставки по 500 ₽ или больше. Учитываются ординары и экспрессы, содержащие событие с коэффициентом 2,00 и более.
Букмекерские конторы с фрибетом: где и как получить бонусные средства
+ Простота получения и использования бонуса
+ Не нужно пополнять счtт ради фрибета
- Предложение действительно только для пользователей мобильного приложения
Простой и понятный классический фрибет от «Леона». Компания элегантно подталкивает клиентов к использованию своего мобильного приложения. (Какая бк контора лучшая по бонусам читайте на сайте Рейтинг Букмекеров)
Партнерский проект