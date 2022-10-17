Фрибет 500 рублей от БК «Леон» за установку мобильного приложения

Условие простое - скачать мобильное приложение «Леона» для Android или iOS. О его преимуществах и недостатках, а также о других продуктах букмекера мы рассказали в отдельном материале.

Регистрируйтесь или входите в личный кабинет через приложение и переходите в раздел «Бонусы». Выбирайте «Фрибет 500 рублей» и подтверждайте участие.

После того как сумма поступит на ваш счёт, фрибет можно использовать в течение 24 часов на ставках типа ординар (лайв или прематч) с коэффициентом от 1,70 и выше. Если ставка окажется выигрышной, то на ваш бонусный счет поступит сумма чистого выигрыша. Чтобы чистый выигрыш перевести на основной счет, нужно с основного счета сделать две ставки по 500 ₽ или больше. Учитываются ординары и экспрессы, содержащие событие с коэффициентом 2,00 и более.

Букмекерские конторы с фрибетом: где и как получить бонусные средства