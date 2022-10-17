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17 октября 13:23ГлавнаяБонусы
БК Леон
Фрибеты за установку приложения

Фрибет 500 рублей от БК «Леон» за установку мобильного приложения

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Искали причину установить мобильное приложение «Леона»?
Александр Бокулёв
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Букмекерская контора «Леон» продолжает развивать мобильные сервисы и предлагает пользователям своего приложения фрибет в 500 рублей.

Как получить бонус?

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Условие простое - скачать мобильное приложение «Леона» для Android или iOS. О его преимуществах и недостатках, а также о других продуктах букмекера мы рассказали в отдельном материале.

Регистрируйтесь или входите в личный кабинет через приложение и переходите в раздел «Бонусы». Выбирайте «Фрибет 500 рублей» и подтверждайте участие. 

После того как сумма поступит на ваш счёт, фрибет можно использовать в течение 24 часов на ставках типа ординар (лайв или прематч) с коэффициентом от 1,70 и выше. Если ставка окажется выигрышной, то на ваш бонусный счет поступит сумма чистого выигрыша. Чтобы чистый выигрыш перевести на основной счет, нужно с основного счета сделать две ставки по 500 ₽ или больше. Учитываются ординары и экспрессы, содержащие событие с коэффициентом 2,00 и более.

Букмекерские конторы с фрибетом: где и как получить бонусные средства

Плюсы и минусы

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+ Простота получения и использования бонуса

+ Не нужно пополнять счtт ради фрибета

- Предложение действительно только для пользователей мобильного приложения

Заключение

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Простой и понятный классический фрибет от «Леона». Компания элегантно подталкивает клиентов к использованию своего мобильного приложения. (Какая бк контора лучшая по бонусам читайте на сайте Рейтинг Букмекеров)

Обзор букмекерской конторы «Леон»

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