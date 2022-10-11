Фрибет за регистрацию от БК «Леон» - до 25 тысяч рублей

Для участия в этой программе лояльности нужно:

Завести аккаунт в системе «Леона». Подтвердить участие в акции «Приветственный фрибет 1000 рублей». Пополнить счёт минимум на 500 рублей, после чего бонус активируется.

Регистрация в БК «Леон»: на официальном сайте и в мобильном приложении

Использовать фрибет можно только через мобильную версию официального сайта или приложение для iOS или Андроид. Для ставки типа «одинар» в рамках этого предложения доступны события разделов «Футбол», «Хоккей», «Баскетбол» и «Теннис». Коэффициент выбранного исхода - от 1,60 до 2,50.

Важно, что ставка должна быть рассчитана в течение 72 часов с момента оформления фрибета. Если пари останется за клиентом, то на бонусный счёт поступит сумма чистого выигрыша. Вывести его на классический баланс можно после выполнения условий отыгрыша.

За 200 часов после ставки требуется заключить 5 пари (каждое - минимум на тысячу рублей) с коэффициентами от 1,50 до 3,00. Учитываются все исходы. Рассчитав пятую ставку, система автоматически позволит перенести бонусный выигрыш через кнопку «Обменять», сделав его доступным для вывода.

Повторить процедуру можно до 25 раз, что в сумме принесёт 25000 рублей фрибетами. При этом каждый новый бонус активируется только после отыгрыша предыдущего.

Важно! Если параллельно вы участвуете в другой акции «Леона», то приоритет стоит отдавать условиям той программы, которая началась для вас раньше по времени.