Эксклюзивный бонус от «Олимпа» новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» - до 30500₽ за регистрацию

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БК «Олимп» предлагает эксклюзивный бонус новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» - 30 тысяч рублей за первое пополнение депозита и вдобавок фрибет на 500₽.
Чтобы активировать бонус конторы, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Олимпа» с промокодом RB, пройти процедуру идентификации и пополнить депозит как минимум на 1000 рублей. После выполнения этих условий бонус поступит на специальный счет игрока.
+ Один из самых больших приветственных бонусов на рынке.
+ Дополнительный бонус в виде бесплатной ставки.
- Непростые условия отыгрыша бонуса.
- При успешном пари на счет беттора зачисляется только сумма бонуса, без каких-либо надбавок.
Пользователям «Рейтинга Букмекеров» предоставляется отличная возможность получить «два в одном» за регистрацию с промокодом и пополнение депозита - крупный бонус и бесплатную ставку. Хотя правила отыгрыша у БК «Олимп» не самые простые. Прежде чем начать игру, внимательно изучите условия акции.
Партнерский проект