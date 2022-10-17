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17 октября 12:52ГлавнаяБонусы
БК Олимп
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Эксклюзивный бонус от «Олимпа» новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» - до 30500₽ за регистрацию

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

До 30500₽ за регистрацию с промокодом!
Валентин Васильев
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БК «Олимп» предлагает эксклюзивный бонус новым клиентам с сайта «Рейтинг Букмекеров» - 30 тысяч рублей за первое пополнение депозита и вдобавок фрибет на 500₽.

Как принять участие в акции?

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Чтобы активировать бонус конторы, нужно зарегистрироваться на официальном сайте «Олимпа» с промокодом RB,  пройти процедуру идентификации и пополнить депозит как минимум на 1000 рублей. После выполнения этих условий бонус поступит на специальный счет игрока.

Плюсы и минусы

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+ Один из самых больших приветственных бонусов на рынке. 
+ Дополнительный бонус в виде бесплатной ставки.

- Непростые условия отыгрыша бонуса.
- При успешном пари на счет беттора зачисляется только сумма бонуса, без каких-либо надбавок. 
 

Заключение

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Пользователям «Рейтинга Букмекеров» предоставляется отличная возможность получить «два в одном» за регистрацию с промокодом и пополнение депозита - крупный бонус и бесплатную ставку. Хотя правила отыгрыша у БК «Олимп» не самые простые. Прежде чем начать игру, внимательно изучите условия акции.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

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