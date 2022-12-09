Страховка первого депозита

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Легальная букмекерская контора «Лига Ставок» запустила интересную акцию для своих новых друзей, пришедших с «Рейтинга Букмекеров». Эксклюзивный бонус представляет собой полную страховку первого депозита до 40 000 ₽ в виде фрибета.
Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе БК, активировать промокод RBFIFA в разделе «Промокоды» и сделать первый депозит от 10 тысяч рублей.
В случае проигрыша в сроки проведения акции суммы, равной первому депозиту, букмекер возместит беттору эти потери фрибетом, не превышающим 40 000 ₽. Использовать бесплатную ставку можно при пари на любое событие с кэфом не ниже 2,00.
+ Страховка депозита доступна каждому новому игроку.
+ Несложные условия отыгрыша фрибета.
- Акция доступна только новым клиентам «Лиги Ставок».
- Сумма первого депозита кому-то может показаться высокой.
- Участник может заключить пари только на всю сумму фрибета.
Если игрок попал в полосу невезения, «Лига Ставок» дает шанс отыграться без дополнительных денежных расходов, используя для пари полученный фрибет.
Партнерский проект