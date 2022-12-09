Страховка первого депозита

Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе БК, активировать промокод RBFIFA в разделе «Промокоды» и сделать первый депозит от 10 тысяч рублей.

В случае проигрыша в сроки проведения акции суммы, равной первому депозиту, букмекер возместит беттору эти потери фрибетом, не превышающим 40 000 ₽. Использовать бесплатную ставку можно при пари на любое событие с кэфом не ниже 2,00.