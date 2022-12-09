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9 декабря 6:42ГлавнаяБонусы
БК Лига Ставок
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Страховка первого депозита

Лига СтавокЛига Ставок
5star
40000
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Букмекер вернет до 40 000 ₽
Валентин Васильев
main

Легальная букмекерская контора «Лига Ставок» запустила интересную акцию для своих новых друзей, пришедших с «Рейтинга Букмекеров». Эксклюзивный бонус представляет собой полную страховку первого депозита до 40 000 ₽ в виде фрибета.

Как использовать?

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Для участия в акции достаточно зарегистрироваться в букмекерской конторе системе БК, активировать промокод RBFIFA в разделе «Промокоды» и сделать первый депозит от 10 тысяч рублей.

В случае проигрыша в сроки проведения акции суммы, равной первому депозиту, букмекер возместит беттору эти потери фрибетом, не превышающим 40 000 ₽. Использовать бесплатную ставку можно при пари на любое событие с кэфом не ниже 2,00.

Плюсы и минусы

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+ Страховка депозита доступна каждому новому игроку. 
+ Несложные условия отыгрыша фрибета.

- Акция доступна только новым клиентам «Лиги Ставок».
- Сумма первого депозита кому-то может показаться высокой. 
- Участник может заключить пари только на всю сумму фрибета.

Заключение

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Если игрок попал в полосу невезения, «Лига Ставок» дает шанс отыграться без дополнительных денежных расходов, используя для пари полученный фрибет. 

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

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Рейтинг букмекеров