Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбек с проигрышных пари

Всё, что от вас потребуется для регулярного получения кэшбэка, это зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении «Мелбет» и регулярно совершать пари. Счетчик проигранных средств активируется автоматически. Если в течение месяца клиент проиграл более 50 000 ₽, БК начислит ему бонус – кэшбэк до 1,2% от суммы проигрыша. Размер компенсации напрямую зависит от суммы проигрыша.

Сумма проигрыша за месяц Процент вознаграждения от 50 000 до 549 999 ₽ 0,3 % от 550 000 до 1499 999 ₽ 0,4 % от 1500 000 до 5999 999 ₽ 0,5% от 6000 000 до 9999 999 ₽ 0,6% от 10 000 000 до 14 999 999 ₽ 0,7% от 15 000 000 до 29 999 999 ₽ 0,8% от 30 000 000 до 59 999 999 ₽ 0,9% от 60 000 000 до 119 999 999 ₽ 1% от 120 000 000 ₽ и выше 1,2%

Бонус начисляется с 1-го по 10-е число календарного месяца, следующего за соответствующим расчетным месяцем.