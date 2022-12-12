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12 декабря 8:00ГлавнаяБонусы
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Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбек с проигрышных пари

МелбетМелбет
5star
до 1,2%
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Как скрасить горечь проигрыша
Валентин Васильев
main

Легальная букмекерская компания «Мелбет» нашла способ немного улучшить настроение беттору в случае невезения и ухода в минус. Контора возвращает возвращает на счет до 1,2% от суммы проигрыша за месяц.

Как принять участие?

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Всё, что от вас потребуется для регулярного получения кэшбэка, это зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении «Мелбет» и регулярно совершать пари. Счетчик проигранных средств активируется автоматически. Если в течение месяца клиент проиграл более 50 000 ₽, БК начислит ему бонус – кэшбэк до 1,2% от суммы проигрыша. Размер компенсации напрямую зависит от суммы проигрыша. 

Сумма проигрыша за месяцПроцент вознаграждения
от 50 000 до 549 999 ₽0,3 %
от 550 000 до 1499 999 ₽0,4 %
от 1500 000 до 5999 999 ₽0,5%
от 6000 000 до 9999 999 ₽0,6%
от 10 000 000 до 14 999 999 ₽0,7%
от 15 000 000 до 29 999 999 ₽0,8%
от 30 000 000 до 59 999 999 ₽0,9%
от 60 000 000 до 119 999 999 ₽1%
от 120 000 000 ₽ и выше1,2%

Бонус начисляется с 1-го по 10-е число календарного месяца, следующего за соответствующим расчетным месяцем.

Плюсы и минусы

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+ Акция доступна как новым, так и постоянным клиентам БК.
+ Нет никаких ограничений по типам и коэффициентам пари - в зачет идут все без исключения. 
+ Бонус представляет собой реальные деньги, доступные для вывода. 

- Функция кэшбэка включается только по достижении порога в 50 000 ₽ проигрыша.

Заключение 

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Акция рассчитана на активных бетторов и представляет собой не столько материальное, сколько моральное подспорье для игроков. Даже небольшую часть проигранного приятно вернуть. А в данном случае бонус можно не только пустить на новые пари, но и при желании вывести.

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