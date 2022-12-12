Программа лояльности «Мелбет»: ежемесячный кэшбек с проигрышных пари

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Легальная букмекерская компания «Мелбет» нашла способ немного улучшить настроение беттору в случае невезения и ухода в минус. Контора возвращает возвращает на счет до 1,2% от суммы проигрыша за месяц.
Всё, что от вас потребуется для регулярного получения кэшбэка, это зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении «Мелбет» и регулярно совершать пари. Счетчик проигранных средств активируется автоматически. Если в течение месяца клиент проиграл более 50 000 ₽, БК начислит ему бонус – кэшбэк до 1,2% от суммы проигрыша. Размер компенсации напрямую зависит от суммы проигрыша.
|Сумма проигрыша за месяц
|Процент вознаграждения
|от 50 000 до 549 999 ₽
|0,3 %
|от 550 000 до 1499 999 ₽
|0,4 %
|от 1500 000 до 5999 999 ₽
|0,5%
|от 6000 000 до 9999 999 ₽
|0,6%
|от 10 000 000 до 14 999 999 ₽
|0,7%
|от 15 000 000 до 29 999 999 ₽
|0,8%
|от 30 000 000 до 59 999 999 ₽
|0,9%
|от 60 000 000 до 119 999 999 ₽
|1%
|от 120 000 000 ₽ и выше
|1,2%
Бонус начисляется с 1-го по 10-е число календарного месяца, следующего за соответствующим расчетным месяцем.
+ Акция доступна как новым, так и постоянным клиентам БК.
+ Нет никаких ограничений по типам и коэффициентам пари - в зачет идут все без исключения.
+ Бонус представляет собой реальные деньги, доступные для вывода.
- Функция кэшбэка включается только по достижении порога в 50 000 ₽ проигрыша.
Акция рассчитана на активных бетторов и представляет собой не столько материальное, сколько моральное подспорье для игроков. Даже небольшую часть проигранного приятно вернуть. А в данном случае бонус можно не только пустить на новые пари, но и при желании вывести.
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