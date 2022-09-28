Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция

Процедуру регистрации можно пройти со смартфона или иного мобильного устройства – как через мобильную версию сайта, так и через официальные приложения букмекера на Андроид и iOS.

Регистрация в мобильной версии сайта

Регистрация в мобильной версии сайта не представляет собой ничего сложного и занимает всего несколько минут. Пройти ее можно следующим образом:

Откройте любой интернет-браузер на смартфоне. В адресной строке введите адрес официального сайта БК: melbet.ru. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. В открывшемся окне введите пароль, e-mail, номер телефона, дату рождения и подтвердите совершеннолетие. Выберите бонус (если такой предусмотрен). После подтверждения номера и прохождения капчи дайте согласие с правилами букмекерской конторы.

К слову о вознаграждениях для беттора: букмекерские конторы с бонусом мы собрали в отдельный ТОП, и «Мелбет» – в первой пятёрке.

Через мобильное приложение

Российский букмекер «Мелбет» предлагает пользователям удобные мобильные приложения как на iOS, так и на Андроид.

Android

Скачать официальное приложение «Мелбет» на Андроид можно на сайте букмекера. Как это сделать:

Ввести в браузере телефона melbet.ru. Кликнуть на значок Андроида внизу экрана . Сохранить APK-файл на устройство. Найти его в загрузках вашего смартфона. Разрешить установку из неизвестного источника.

Установив программу на свое мобильное устройство, нажмите кнопку «Открыть». Во время первого входа необходимо ввести номер мобильного телефона и пройти идентификацию. При последующих входах достаточно ввести ID, номер сотового телефона или адрес электронной почты, а также пароль.

Чтобы зарегистрироваться через «Мелбет» приложение на Android:

Нажмите зеленую кнопку «Регистрация». Введите номер мобильного телефона и еще раз кликните на слово «Регистрация». Введите код подтверждения из SMS.

iOS

Скачать мобильную версию «Мелбет» на айфон также можно на официальном сайте компании или в App Store.

Введите в адресной строке вашего устройства – melbet.ru. По клику на баннер с надписью «Скачать приложение» система перенаправит вас в App Store.

Принцип регистрации на iOS такой же, как на официальном сайте и в приложении на Андроид.