Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция

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БК «Мелбет» – одна из крупнейших и самых надежных легальных букмекерских контор России. Компания ведёт свою деятельность на рынке с 2012 года. Мы расскажем, как происходит бесплатная регистрация в «Мелбет». Осуществить её можно несколькими способами. О них – ниже.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК "МЕЛБЕТ"
Согласно законодательству Российской Федерации, принимать участие в азартных играх имеют право граждане РФ, достигшие 18-летия. А поскольку «Мелбет» является легальным букмекером, то и регистрация на официальном сайте БК доступна только с этого возраста. Чтобы пополнить игровой счет и начать делать ставки в конторе «Мелбет», нужно пройти несложную процедуру регистрации.
Зарегистрироваться в «Мелбет» можно как на официальном сайте на десктопе, так и в его мобильной версии. Пошаговая онлайн-регистрация в «Мелбет» на сайте осуществляется следующим образом:
Процедуру регистрации можно пройти со смартфона или иного мобильного устройства – как через мобильную версию сайта, так и через официальные приложения букмекера на Андроид и iOS.
Регистрация в мобильной версии сайта не представляет собой ничего сложного и занимает всего несколько минут. Пройти ее можно следующим образом:
К слову о вознаграждениях для беттора: букмекерские конторы с бонусом мы собрали в отдельный ТОП, и «Мелбет» – в первой пятёрке.
Российский букмекер «Мелбет» предлагает пользователям удобные мобильные приложения как на iOS, так и на Андроид.
Android
Скачать официальное приложение «Мелбет» на Андроид можно на сайте букмекера. Как это сделать:
Установив программу на свое мобильное устройство, нажмите кнопку «Открыть». Во время первого входа необходимо ввести номер мобильного телефона и пройти идентификацию. При последующих входах достаточно ввести ID, номер сотового телефона или адрес электронной почты, а также пароль.
Чтобы зарегистрироваться через «Мелбет» приложение на Android:
iOS
Скачать мобильную версию «Мелбет» на айфон также можно на официальном сайте компании или в App Store.
Принцип регистрации на iOS такой же, как на официальном сайте и в приложении на Андроид.
Пройти верификацию (проверку личности) на «Мелбет» можно через портал Госуслуг. Процедура несложная:
Регистрация в «Мелбет» завершена, и теперь вы можете пополнить депозит и начинать играть. На официальном сайте и в мобильной версии БК вход в личный кабинет расположен в правом верхнем углу страницы (кнопка «Войти»). Авторизуйтесь по номеру телефона / электронному адресу / ID, указанным при регистрации аккаунта. В личном кабинете, помимо информации по состоянию своего счета и регистрационных данных, вы найдете актуальные бонусные предложения букмекера.
Со специальными предложениями букмекера можно также ознакомиться на вкладке «Акции» главного меню (в браузере с левой стороны). Также действующие в «Мелбет» бонусы представлены на нашем сайте в специальной подборке. В настоящее время букмекер поощряет новых клиентов бонусом до 15000 рублей на первый депозит.
|Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Мелбет»
|Плюсы
|Минусы
|Несложная процедура
|Сложные условия по отыгрышу бонуса
|Минимум документов
Создание и верификация аккаунта в легальной БК «Мелбет» представляют собой несложные процедуры и не займут много времени.
Периодически букмекер предлагает новым клиентам промокод за регистрацию. Актуальные промокоды «Мелбет» на сегодня можно найти в соцсетях компании, а также в разделе бонусов на сайте «Рейтинга Букмекеров». Рекомендуем узнать какие Лучшие букмекерские приложения дают такую возможность для своих клиентов.
На официальных, российских ресурсах букмекера «Мелбет» упрощённой регистрации не предусмотрено.
Для регистрации на «Мелбет» документы не требуются. Они необходимы для верификации аккаунта, без которой недоступны некоторые функции сайта – в частности, вывод средств с депозита. Для прохождения полной идентификации вам потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН.
Такой опции в легальной букмекерском конторе «Мелбет» нет.
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Верификация – это документальное подтверждение личности нового игрока, обязательное для всех легальных букмекеров в России. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя. Легальная букмекерская контора «Мелбет» дает возможность игрокам заключать пари без регистрации, не указывая данные паспорта, но может запросить их при выводе средств.
Чтобы получить полный доступ к функционалу официального сайта, клиентам «Мелбет» нужно пройти одноразовую регистрацию в ЕЦУПИС.