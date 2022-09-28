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28 сентября 6:01ГлавнаяБаза знаний

Регистрация в «Мелбет» – пошаговая инструкция

Как зарегистрироваться на официальном сайте и в мобильном приложении
Валентин Васильев

БК «Мелбет» – одна из крупнейших и самых надежных легальных букмекерских контор России. Компания ведёт свою деятельность на рынке с 2012 года. Мы расскажем, как происходит бесплатная регистрация в «Мелбет». Осуществить её можно несколькими способами. О них – ниже.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК "МЕЛБЕТ"

Правила регистрации нового счета в «Мелбет» 

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Согласно законодательству Российской Федерации, принимать участие в азартных играх имеют право граждане РФ, достигшие 18-летия. А поскольку «Мелбет» является легальным букмекером, то и регистрация на официальном сайте БК доступна только с этого возраста. Чтобы пополнить игровой счет и начать делать ставки в конторе «Мелбет», нужно пройти несложную процедуру регистрации. 

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы 

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Зарегистрироваться в «Мелбет» можно как на официальном сайте на десктопе, так и в его мобильной версии. Пошаговая онлайн-регистрация в «Мелбет» на сайте осуществляется следующим образом:

  1. Зайти на официальный ресурс конторы melbet.ru. Регистрация и вход в личный кабинет расположены на верхней панели. 
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  1. Заполнить все поля регистрационной формы: e-mail, пароль (должен содержать строчные и прописные латинские буквы и цифры – минимум 8 символов), дата рождения, номер телефона.
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  1. Ввести промокод «Мелбет» (при наличии).
  2. Указать код подтверждения из SMS.
  3. Подтвердить согласие с правилами приема ставок и дать разрешение на обработку персональных данных.

Как зарегистрироваться с мобильного телефона в «Мелбет» 

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Процедуру регистрации можно пройти со смартфона или иного мобильного устройства – как через мобильную версию сайта, так и через официальные приложения букмекера на Андроид и iOS. 

Регистрация в мобильной версии сайта

Регистрация в мобильной версии сайта не представляет собой ничего сложного и занимает всего несколько минут. Пройти ее можно следующим образом:

  1. Откройте любой интернет-браузер на смартфоне.
  2. В адресной строке введите адрес официального сайта БК: melbet.ru.
  3. Нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана.
  4. В открывшемся окне введите пароль, e-mail, номер телефона, дату рождения и подтвердите совершеннолетие.
  5. Выберите бонус (если такой предусмотрен).
  6. После подтверждения номера и прохождения капчи дайте согласие с правилами букмекерской конторы. 

К слову о вознаграждениях для беттора: букмекерские конторы с бонусом мы собрали в отдельный ТОП, и «Мелбет» – в первой пятёрке.

Через мобильное приложение

Российский букмекер «Мелбет» предлагает пользователям удобные мобильные приложения как на iOS, так и на Андроид. 

Android

Скачать официальное приложение «Мелбет» на Андроид можно на сайте букмекера. Как это сделать:

  1. Ввести в браузере телефона melbet.ru. 
  2. Кликнуть на значок Андроида внизу экрана.
  3. Сохранить APK-файл на устройство.
  4. Найти его в загрузках вашего смартфона.
  5. Разрешить установку из неизвестного источника.

Установив программу на свое мобильное устройство, нажмите кнопку «Открыть». Во время первого входа необходимо ввести номер мобильного телефона и пройти идентификацию. При последующих входах достаточно ввести ID, номер сотового телефона или адрес электронной почты, а также пароль. 

Чтобы зарегистрироваться через «Мелбет» приложение на Android:

  1. Нажмите зеленую кнопку «Регистрация».
  2. Введите номер мобильного телефона и еще раз кликните на слово «Регистрация».
  3. Введите код подтверждения из SMS.

iOS

Скачать мобильную версию «Мелбет» на айфон также можно на официальном сайте компании или в App Store.

  1. Введите в адресной строке вашего устройства – melbet.ru. 
  2. По клику на баннер с надписью «Скачать приложение» система перенаправит вас в App Store. 

Принцип регистрации на iOS такой же, как на официальном сайте и в приложении на Андроид.

Верификация через Госуслуги

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Пройти верификацию (проверку личности) на «Мелбет» можно через портал Госуслуг. Процедура несложная:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте БК «Мелбет».
  2. Пройдите регистрацию в ЦУПИС на сайте 1cupis.ru.
  3. Зайдите в личный кабинет Единого ЦУПИС.
  4. Нажмите «Пройти идентификацию через Госуслуги».
  5. Кликните «Войти на Госуслуги».
  6. Авторизуйтесь на сайте и предоставьте права доступа для ООО НКО «Мобильная карта».

Вход в личный кабинет после регистрации 

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Регистрация в «Мелбет» завершена, и теперь вы можете пополнить депозит и начинать играть. На официальном сайте и в мобильной версии БК вход в личный кабинет расположен в правом верхнем углу страницы (кнопка «Войти»). Авторизуйтесь по номеру телефона / электронному адресу / ID, указанным при регистрации аккаунта. В личном кабинете, помимо информации по состоянию своего счета и регистрационных данных, вы найдете актуальные бонусные предложения букмекера.  

Какие бонусы можно получить после регистрации в «Мелбет» 

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Со специальными предложениями букмекера можно также ознакомиться на вкладке «Акции» главного меню (в браузере с левой стороны). Также действующие в «Мелбет» бонусы представлены на нашем сайте в специальной подборке. В настоящее время букмекер поощряет новых клиентов бонусом до 15000 рублей на первый депозит.

Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Мелбет» 

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Какие есть плюсы и минусы регистрации в БК «Мелбет» 
ПлюсыМинусы
Несложная процедураСложные условия по отыгрышу бонуса
Минимум документов 

Заключение

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Создание и верификация аккаунта в легальной БК «Мелбет» представляют собой несложные  процедуры и не займут много времени. 

Часто задаваемые вопросы

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Дает ли букмекер промокод при регистрации?

Периодически букмекер предлагает новым клиентам промокод за регистрацию. Актуальные промокоды «Мелбет» на сегодня можно найти в соцсетях компании, а также в разделе бонусов на сайте «Рейтинга Букмекеров».  Рекомендуем узнать какие Лучшие букмекерские приложения дают такую возможность для своих клиентов.

Есть ли у букмекера возможность упрощенной регистрации?

На официальных, российских ресурсах букмекера «Мелбет» упрощённой регистрации не предусмотрено.

Какие документы потребуются для регистрации?

Для регистрации на «Мелбет» документы не требуются. Они необходимы для верификации аккаунта, без которой недоступны некоторые функции сайта – в частности, вывод средств с депозита. Для прохождения полной идентификации вам потребуются паспорт, СНИЛС и ИНН.

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

Такой опции в легальной букмекерском конторе «Мелбет» нет. 

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Нужно ли проходить верификацию в «Мелбет»?

Верификация – это документальное подтверждение личности нового игрока, обязательное для всех легальных букмекеров в России. Проверка документов необходима, чтобы подтвердить совершеннолетие пользователя. Легальная букмекерская контора «Мелбет» дает возможность игрокам заключать пари без регистрации, не указывая данные паспорта, но может запросить их при выводе средств. 

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в «Мелбет»?

Чтобы получить полный доступ к функционалу официального сайта, клиентам «Мелбет» нужно пройти одноразовую регистрацию в ЕЦУПИС. 

 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

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