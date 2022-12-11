Фрибет «Мелбет» до 15 тысяч рублей: приветственный бонус на ставки

Партнерский проект
Легальный российский букмекер «Мелбет» поощряет новых клиентов БК 100-процентным бонусом за первое пополнение счета (но не более 15 000 ₽).
Размер приветственного бонуса у «Мелбет», как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита, но не превышает 15 000 рублей. Соответственно, чтобы получить дополнительные средства на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и пополнить свой игровой счет не менее чем на 1000 рублей. После этого на бонусный счет игрока поступит сумма, равная депозиту.
Отыграть бонус следует в течение пяти дней после получения экспресс-ставками минимум из трех событий с коэффициентом от 1,60 и выше на каждое событие в 25-кратном размере. Исходы должны отличаться и быть из разных спортивных дисциплин.
Полученный после этого бонус можно, опять-таки, использовать в пари типа экспресс с вышеуказанными условиями.
+ Несложные условия получения бонуса.
- Непростые и многоступенчатые правила отыгрыша бонуса.
- Короткий срок действия бонуса.
Приветственный бонус от «Мелбет» может заинтересовать активных бетторов. Срок его действия ограничен пятью днями, поэтому придется постараться, чтобы его отыграть в соответствии с условиями акции. В противном случае бонус просто сгорит.
Партнерский проект