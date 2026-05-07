Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Локомотив - Авангард, прогноз на 6 мая: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Обновлено:
Чемпион рвется навстречу второму финалу подряд. Этот поезд не остановить?
Валентин Васильев
Марафон
5/5Рейтинг
1000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В среду, 6 мая, определится второй финалист Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле пройдет седьмой и точно заключительный матч между «Локомотивом» и «Авангардом». Действующий чемпион КХЛ сумел переломить ход серии, уйдя с 1-3 на 3-3, и получил явное моральное преимущество над соперником. Вашему вниманию лучшие предложения букмекеров на решающую игру стадии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Ярославль) 

06.05.2026, Ср

19:30 МСК

«Авангард» (Омск) 

П1 - 2.38

Х - 3.88

П2 - 2.74

Турнир: FONBET КХЛ, 1/2 финала, седьмой матч

Счет серии: 3:3

Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»27026129-133
«Авангард»26027133-129

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Авангард»

2:3 ОТ

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

02.05.2026«Локомотив»

4:0

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

30.04.2026«Авангард»

2:0

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

28.04.2026«Авангард»

2:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

26.04.2026«Локомотив»

1:3

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

Последние пять матчей «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Авангард»

2:3 ОТ

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

02.05.2026«Локомотив»

4:0

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

30.04.2026«Авангард»

2:0

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

28.04.2026«Авангард»

2:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

26.04.2026«Локомотив»

1:3

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

Прогноз на матч

Свернуть

Обладатель Кубка Гагарина ужасно начал полуфинальную серию. За все предыдущие игры плей-офф ярославцы потерпели всего одно поражение, а тут дважды подряд уступили дома «Авангарду». Такой старт кого угодно морально подкосит, но парни Боба Хартли совершили впечатляющий камбэк, не допустив досрочного завершения серии. Уступая по матчам 0:2 и 1:3, они все же сравняли счет в серии. В последней игре в Омске железнодорожники проявили чудеса спортивного героизма, превратив 2:0 в 2:3. Настоящими героями вечера стали  Максим Шалунов и Руслан Рафиков. Первый оформил дубль в основное время, а второй добавил к паре ассистов решающий гол во втором овертайме. 

Понятно, что такие эмоционально опустошающие игры ни для кого не проходят бесследно, ни для победителей, ни для побежденных. Времени на подзарядку «батареек» не имели обе команды. Можно предположить, что в решающем матче серии соперники постараются прежде всего свести к минимуму риск ошибок у своих ворот. Следовательно, вероятность «низовой» игры на «Арена-2000-Локомотив» возрастает. 

«МАРАФОН» предлагает поставить на тотал меньше 4.5 по коэффициенту 1.70.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Бонусы на матч

Свернуть

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Ярославля пройдет на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» и «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на седьмой матч серии: 2.38 на хозяев льда, 2.74 - на гостей и 3.88 - на ничью.

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Локомотив» - «Авангард»?

Близкие котировки на победу обеих команд подсказывают: шансы сторон на успех практически равны. Устойчивых тенденций в этой паре не наблюдается: клубы регулярно обыгрывают друг друга как дома, так и в гостях.

Кто выйдет в финал Кубка Гагарина?

Ставки на проход в финал «МАРАФОН» принимает со следующими коэффициентами: «Локомотив» - 1.80, «Авангард» - 2.02.

Где купить билет на матч «Локомотив» - «Авангард»?

Билетов на решающую игру полуфинальной серии в свободной продаже не осталось - все раскуплены. 

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Букмекеры оперативно отреагировали на суперволевую победу чемпиона в Омска. Коэффициент на повторный триумф «Локомотива» в чемпионате рухнул с 6.95 до 3.14. Соответственно, котировка на итоговый успех сибиряков в сезоне выросла с 2.44 до 4.00. Поставить на   победу «Ак Барса» сейчас можно с кэфом 2.08.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer238 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer54 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer238 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer238 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer238 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading