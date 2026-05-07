Локомотив - Авангард, прогноз на 6 мая: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Партнерский проект
В среду, 6 мая, определится второй финалист Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле пройдет седьмой и точно заключительный матч между «Локомотивом» и «Авангардом». Действующий чемпион КХЛ сумел переломить ход серии, уйдя с 1-3 на 3-3, и получил явное моральное преимущество над соперником. Вашему вниманию лучшие предложения букмекеров на решающую игру стадии.
Турнир: FONBET КХЛ, 1/2 финала, седьмой матч
Счет серии: 3:3
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|27
|0
|26
|129-133
|«Авангард»
|26
|0
|27
|133-129
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Авангард»
2:3 ОТ
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|02.05.2026
|«Локомотив»
4:0
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
|30.04.2026
|«Авангард»
2:0
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|28.04.2026
|«Авангард»
2:4
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|26.04.2026
|«Локомотив»
1:3
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Авангард»
2:3 ОТ
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|02.05.2026
|«Локомотив»
4:0
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
|30.04.2026
|«Авангард»
2:0
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|28.04.2026
|«Авангард»
2:4
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|26.04.2026
|«Локомотив»
1:3
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
Обладатель Кубка Гагарина ужасно начал полуфинальную серию. За все предыдущие игры плей-офф ярославцы потерпели всего одно поражение, а тут дважды подряд уступили дома «Авангарду». Такой старт кого угодно морально подкосит, но парни Боба Хартли совершили впечатляющий камбэк, не допустив досрочного завершения серии. Уступая по матчам 0:2 и 1:3, они все же сравняли счет в серии. В последней игре в Омске железнодорожники проявили чудеса спортивного героизма, превратив 2:0 в 2:3. Настоящими героями вечера стали Максим Шалунов и Руслан Рафиков. Первый оформил дубль в основное время, а второй добавил к паре ассистов решающий гол во втором овертайме.
Понятно, что такие эмоционально опустошающие игры ни для кого не проходят бесследно, ни для победителей, ни для побежденных. Времени на подзарядку «батареек» не имели обе команды. Можно предположить, что в решающем матче серии соперники постараются прежде всего свести к минимуму риск ошибок у своих ворот. Следовательно, вероятность «низовой» игры на «Арена-2000-Локомотив» возрастает.
«МАРАФОН» предлагает поставить на тотал меньше 4.5 по коэффициенту 1.70.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
Прямая видеотрансляция из Ярославля пройдет на тематических каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» и «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на седьмой матч серии: 2.38 на хозяев льда, 2.74 - на гостей и 3.88 - на ничью.
🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
Близкие котировки на победу обеих команд подсказывают: шансы сторон на успех практически равны. Устойчивых тенденций в этой паре не наблюдается: клубы регулярно обыгрывают друг друга как дома, так и в гостях.
Ставки на проход в финал «МАРАФОН» принимает со следующими коэффициентами: «Локомотив» - 1.80, «Авангард» - 2.02.
Билетов на решающую игру полуфинальной серии в свободной продаже не осталось - все раскуплены.
Букмекеры оперативно отреагировали на суперволевую победу чемпиона в Омска. Коэффициент на повторный триумф «Локомотива» в чемпионате рухнул с 6.95 до 3.14. Соответственно, котировка на итоговый успех сибиряков в сезоне выросла с 2.44 до 4.00. Поставить на победу «Ак Барса» сейчас можно с кэфом 2.08.