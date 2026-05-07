Локомотив - Авангард, прогноз на 6 мая: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина ужасно начал полуфинальную серию. За все предыдущие игры плей-офф ярославцы потерпели всего одно поражение, а тут дважды подряд уступили дома «Авангарду». Такой старт кого угодно морально подкосит, но парни Боба Хартли совершили впечатляющий камбэк, не допустив досрочного завершения серии. Уступая по матчам 0:2 и 1:3, они все же сравняли счет в серии. В последней игре в Омске железнодорожники проявили чудеса спортивного героизма, превратив 2:0 в 2:3. Настоящими героями вечера стали Максим Шалунов и Руслан Рафиков. Первый оформил дубль в основное время, а второй добавил к паре ассистов решающий гол во втором овертайме.

Понятно, что такие эмоционально опустошающие игры ни для кого не проходят бесследно, ни для победителей, ни для побежденных. Времени на подзарядку «батареек» не имели обе команды. Можно предположить, что в решающем матче серии соперники постараются прежде всего свести к минимуму риск ошибок у своих ворот. Следовательно, вероятность «низовой» игры на «Арена-2000-Локомотив» возрастает.

