Партнерский проект

Динамо Москва - Краснодар, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

За «Динамо» поболеют не только в столице, но и в Петербурге
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

7 мая «Краснодар» с московским «Динамо» сражались в ответной финальной игре Пути РПЛ Кубка России, а теперь продолжат выяснение отношений уже в столице - в рамках 29-го тура чемпионата страны. Мониторим линии крупнейших легальных букмекеров на игру, выбираем взвешенные варианты для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

11.05.2026, Пн

20:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 3.90

Х - 4.10

П2 - 1.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: Инал Танашев (Нальчик)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)10111530-48
«Краснодар»15111048-30

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.05.2025«Краснодар»

0:0, пен. 6:5

«Динамо» Москва

Кубок России

01.05.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

26.04.2026«Динамо» (Москва)

2:0

«Сочи»

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.05.2025«Краснодар»

0:0, пен. 6:5

«Динамо» Москва

Кубок России

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.05.2025«Краснодар»

0:0, пен. 6:5

«Динамо» Москва

Кубок России

08.04.2026«Динамо» Москва

0:0

«Краснодар»

Кубок России

10.02.2026«Динамо» Москва

1:0

«Краснодар»

Зимний Кубок РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пен. 4:2

«Динамо» Москва

Кубок России

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша сезона «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит». Москвичи занимают восьмое место.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

Пять из шести последних матчей этих команд были крайне скудными на голы - не больше одного за матч. В трех из них, включая свежее кубковое противостояние, счет вообще не был открыт. Единственное исключение в этом ряду - разгром москвичей в прошлогоднем чемпионском для южан матче (3:0). 

Вряд ли характер понедельничной игры будет радикально отличаться от увиденного нами в четверг. Чемпион постарается сыграть прагматично на результат. Соответственно, хозяева изо всех сил будут стараться испортить «быкам» финиш сезона - из принципа. 

При таких раскладах высокий коэффициент «БЕТСИТИ» на тотал меньше 2.5 выглядит достаточно удивительно.   

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямой эфир из Москвы запланирован на телеканале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, 249 рублей в месяц
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

«Динамо» (Москва):  Зайнутдинов, Рубенс (оба - травмы)

«Краснодар»: Гонсалес (дисквалификация), Са, Мукаилов, Стежко, (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Краснодар»:

Позиция«Динамо»«Краснодар»Позиция
Вратарь99. Лунев1. АгкацевВратарь
Защитник4. Касерес17. ПальцевЗащитник
Защитник55. Осипенко4. КостаЗащитник
Защитник2. Маричаль5. ЖубалЗащитник
Защитник7. Скопинцев15. ОласаЗащитник
Защитник74. Фомин6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник10. Бителло53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник21. Миранчук10. СперцянПолузащитник
Полузащитник91. Гладышев88. КривцовПолузащитник
Полузащитник11. Артур11. БатчиПолузащитник
Нападающий70. Тюкавин9. КордобаНападающий
Главный тренерРолан ГусевМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установил очень высокий коэффициент на победу хозяев поля - 3.90. На чемпиона России предлагается поставить за 1.85. Выше всего на основном маркете котируется ничья - за 4.10.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Краснодар»?

В линии точного счета «БЕТСИТИ» самый низкий коэффициент (8.00) установлен на 1:2. 

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Краснодар»?

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Петровского парка столицы.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Краснодар»

Приобрести билеты можно на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет всего 300 рублей.

«Краснодар» станет чемпионом? 

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.90 на триумф как «Краснодара», так и «Зенита».

