Динамо Москва - Краснодар, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

7 мая «Краснодар» с московским «Динамо» сражались в ответной финальной игре Пути РПЛ Кубка России, а теперь продолжат выяснение отношений уже в столице - в рамках 29-го тура чемпионата страны. Мониторим линии крупнейших легальных букмекеров на игру, выбираем взвешенные варианты для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|10
|11
|15
|30-48
|«Краснодар»
|15
|11
|10
|48-30
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.05.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 6:5
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.05.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|26.04.2026
|«Динамо» (Москва)
2:0
«Сочи»
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.05.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 6:5
«Динамо» Москва
Кубок России
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.05.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 6:5
«Динамо» Москва
Кубок России
|08.04.2026
|«Динамо» Москва
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|10.02.2026
|«Динамо» Москва
1:0
«Краснодар»
Зимний Кубок РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 4:2
«Динамо» Москва
Кубок России
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
За два тура до финиша сезона «Краснодар» на одно очко опережает «Зенит». Москвичи занимают восьмое место.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
Пять из шести последних матчей этих команд были крайне скудными на голы - не больше одного за матч. В трех из них, включая свежее кубковое противостояние, счет вообще не был открыт. Единственное исключение в этом ряду - разгром москвичей в прошлогоднем чемпионском для южан матче (3:0).
Вряд ли характер понедельничной игры будет радикально отличаться от увиденного нами в четверг. Чемпион постарается сыграть прагматично на результат. Соответственно, хозяева изо всех сил будут стараться испортить «быкам» финиш сезона - из принципа.
При таких раскладах высокий коэффициент «БЕТСИТИ» на тотал меньше 2.5 выглядит достаточно удивительно.
Прямой эфир из Москвы запланирован на телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка, 249 рублей в месяц
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Москва): Зайнутдинов, Рубенс (оба - травмы)
«Краснодар»: Гонсалес (дисквалификация), Са, Мукаилов, Стежко, (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|99. Лунев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|17. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|2. Маричаль
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|7. Скопинцев
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|74. Фомин
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Гладышев
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Артур
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Тюкавин
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил очень высокий коэффициент на победу хозяев поля - 3.90. На чемпиона России предлагается поставить за 1.85. Выше всего на основном маркете котируется ничья - за 4.10.
В линии точного счета «БЕТСИТИ» самый низкий коэффициент (8.00) установлен на 1:2.
«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию из Петровского парка столицы.
Приобрести билеты можно на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет всего 300 рублей.
«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.90 на триумф как «Краснодара», так и «Зенита».