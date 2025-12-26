Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 декабря 9:09ГлавнаяПрогнозыФутболКубок английской лиги

Арсенал - Кристал Пэлас, 23 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Последний полуфиналист определится в дерби
Валентин Васильев

Во вторник, 23 декабря, определится последний полуфиналист Кубка английской лиги. На «Эмирейтс» грядет одно из многочисленных лондонских дерби.  Анализируем встречу «Арсенала» и «Кристал Пэлас» на основании актуальных трендов и исторических тенденций.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

23.12.2025, Вт

23:00 МСК

 «Кристал Пэлас» (Лондон)

П1 - 1.57

Х - 4.05

П2 - 5.90

Турнир:  Кубок лиги, 1/4 финала

Стадион: «Эмирейтс»   (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не определен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»36176126-56
«Кристал Пэлас»6173656-126

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Эвертон»

0:1

«Арсенал»

 
13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

10.12.2025«Брюгге»

0:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

03.12.2025«Арсенал»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2025«Лидс»

4:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

18.12.2025«Кристал Пэлас»

2:2

«КуПС»

Лига конференций

14.12.2025«Кристал Пэлас»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.12.2025«Шелбурн»

0:3

«Кристал Пэлас»

Лига конференций

07.12.2025«Фулхэм»

1:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

Календарь и результаты матчей

Свернуть

1/4 финала

16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси» - 1:3

17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд» - 2:0

17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм» - 2:1 

23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас

Прогноз на матч

Свернуть

«Арсенал» в этом сезоне потерпел всего два поражения - от «Ливерпуля» в августе и от «Астон Виллы» - в первых числах декабря. Оба - в Премьер-лиге. В других турнирах «канониры» не уступали.

«Кристал Пэлас»  ознаменовал начало зимы тремя подряд победами, но затем выдал такую же по продолжительности безвыигрышную серию: крупно уступил в АПЛ «Ман Сити» (0:3) и «Лидсу» (1:4), а в Лиге конференций довольствовался только ничьей дома с финским «КуПС» (2:2).

У обеих команд «верховые» матчи превалируют над «низовыми» - по семь случаев за 10 игр. Есть надежда, что и во вторник земляки порадуют столичную публику результативным футболом.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Уайт, Доумэн, Хаверц, Москера, Магальянеш (все - травмы)

«Кристал Пэлас»: Муньос, Дакур, Риад (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Арсенал»«Кристал Пэлас»Позиция
Вратарь1. Райя1. ХендерсонВратарь
Защитник12. Тимбер26. РичардсЗащитник
Защитник2. Салиба5. ЛакруаЗащитник
Защитник5. Инкапье6. ГехиЗащитник
Защитник33. Калафьори17. КлайнЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор20. УортонПолузащитник
Полузащитник 36. Субименди3. МитчеллПолузащитник 
Полузащитник23. Мерино18. КамадаПолузащитник
Полузащитник7. Сака10. ПиноНападающий
Полузащитник14. Дьекереш14. МатетаНападающий
Нападающий10. Эзе9. НкетиаНападающий
Главный тренерМикель АртетаОливер ГласнерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры PARI оценили вероятность победы лидера АПЛ коэффициентом 1.57. Котировка на ничью составляет 4.05, а на успех гостей - 5.90.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё