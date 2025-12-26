Арсенал - Кристал Пэлас, 23 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

«Арсенал» в этом сезоне потерпел всего два поражения - от «Ливерпуля» в августе и от «Астон Виллы» - в первых числах декабря. Оба - в Премьер-лиге. В других турнирах «канониры» не уступали.

«Кристал Пэлас» ознаменовал начало зимы тремя подряд победами, но затем выдал такую же по продолжительности безвыигрышную серию: крупно уступил в АПЛ «Ман Сити» (0:3) и «Лидсу» (1:4), а в Лиге конференций довольствовался только ничьей дома с финским «КуПС» (2:2).

У обеих команд «верховые» матчи превалируют над «низовыми» - по семь случаев за 10 игр. Есть надежда, что и во вторник земляки порадуют столичную публику результативным футболом.