Арсенал - Кристал Пэлас, 23 декабря: где смотреть матч Кубка лиги, прогноз, составы

Во вторник, 23 декабря, определится последний полуфиналист Кубка английской лиги. На «Эмирейтс» грядет одно из многочисленных лондонских дерби. Анализируем встречу «Арсенала» и «Кристал Пэлас» на основании актуальных трендов и исторических тенденций.
Турнир: Кубок лиги, 1/4 финала
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|36
|17
|6
|126-56
|«Кристал Пэлас»
|6
|17
|36
|56-126
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Эвертон»
0:1
«Арсенал»
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|10.12.2025
|«Брюгге»
0:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.12.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2025
|«Лидс»
4:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|18.12.2025
|«Кристал Пэлас»
2:2
«КуПС»
Лига конференций
|14.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.12.2025
|«Шелбурн»
0:3
«Кристал Пэлас»
Лига конференций
|07.12.2025
|«Фулхэм»
1:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
1/4 финала
16.12.2025, 23:00. «Кардифф Сити» – «Челси» - 1:3
17.12.2025, 22:30. «Манчестер Сити» – «Брентфорд» - 2:0
17.12.2025, 23:15. «Ньюкасл Юнайтед» – «Фулхэм» - 2:1
23.12.2025, 23:00. «Арсенал» – «Кристал Пэлас
«Арсенал» в этом сезоне потерпел всего два поражения - от «Ливерпуля» в августе и от «Астон Виллы» - в первых числах декабря. Оба - в Премьер-лиге. В других турнирах «канониры» не уступали.
«Кристал Пэлас» ознаменовал начало зимы тремя подряд победами, но затем выдал такую же по продолжительности безвыигрышную серию: крупно уступил в АПЛ «Ман Сити» (0:3) и «Лидсу» (1:4), а в Лиге конференций довольствовался только ничьей дома с финским «КуПС» (2:2).
У обеих команд «верховые» матчи превалируют над «низовыми» - по семь случаев за 10 игр. Есть надежда, что и во вторник земляки порадуют столичную публику результативным футболом.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Уайт, Доумэн, Хаверц, Москера, Магальянеш (все - травмы)
«Кристал Пэлас»: Муньос, Дакур, Риад (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Кристал Пэлас»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|1. Хендерсон
|Вратарь
|Защитник
|12. Тимбер
|26. Ричардс
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|5. Лакруа
|Защитник
|Защитник
|5. Инкапье
|6. Гехи
|Защитник
|Защитник
|33. Калафьори
|17. Клайн
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|20. Уортон
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|3. Митчелл
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мерино
|18. Камада
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сака
|10. Пино
|Нападающий
|Полузащитник
|14. Дьекереш
|14. Матета
|Нападающий
|Нападающий
|10. Эзе
|9. Нкетиа
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Оливер Гласнер
|Главный тренер
Трейдеры PARI оценили вероятность победы лидера АПЛ коэффициентом 1.57. Котировка на ничью составляет 4.05, а на успех гостей - 5.90.