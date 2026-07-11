Франция - Испания, 14 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Лишь три сборные прошли групповой этап чемпионата мира-2026 без потерь очков — Аргентина, Франция и Мексика. Самое серьезное сопротивление команде Дидье Дешама оказали сенегальцы, однако и этот барьер был успешно преодолен. В матчах с Ираком и Норвегией «трехцветные» разобрались куда увереннее, оформив победы с разницей в три мяча.

В 1/16 финала французы не встретили серьезного сопротивления со стороны шведов — итоговые 3:0 говорят сами за себя. Настоящие сложности начались этапом позже. Парагвайцы действовали жестко, порой на грани фола, и не гнушались провокаций в адрес Килиана Мбаппе и его партнеров. С позиции аутсайдера их тактика себя почти оправдала: фаворит добыл победу ценой огромных усилий, и единственный гол был забит лишь с пенальти в середине второго тайма — примечательно, что 11-метровый реализовал именно Мбаппе.

В четвертьфинале Килиан пенальти не реализовал стараниями марокканского голкипера Буну, но зато отличился с игры. Второй гол забил Усман Дембеле. Итог – еще одна сухая победа французов в Америке, четвертая на турнира и третья подряд.

Последние пять матчей сборной Франции: