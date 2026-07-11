Франция - Испания, 14 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Во вторник, 14 июля, на чемпионате мира по футболу определится первый финалист. В Арлингтоне (штат Техас) пройдет суперматч европейских топов – Франция – Испания. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на игру вице-чемпиона планеты и сильнейшей команды Старого Света.
Лишь три сборные прошли групповой этап чемпионата мира-2026 без потерь очков — Аргентина, Франция и Мексика. Самое серьезное сопротивление команде Дидье Дешама оказали сенегальцы, однако и этот барьер был успешно преодолен. В матчах с Ираком и Норвегией «трехцветные» разобрались куда увереннее, оформив победы с разницей в три мяча.
В 1/16 финала французы не встретили серьезного сопротивления со стороны шведов — итоговые 3:0 говорят сами за себя. Настоящие сложности начались этапом позже. Парагвайцы действовали жестко, порой на грани фола, и не гнушались провокаций в адрес Килиана Мбаппе и его партнеров. С позиции аутсайдера их тактика себя почти оправдала: фаворит добыл победу ценой огромных усилий, и единственный гол был забит лишь с пенальти в середине второго тайма — примечательно, что 11-метровый реализовал именно Мбаппе.
В четвертьфинале Килиан пенальти не реализовал стараниями марокканского голкипера Буну, но зато отличился с игры. Второй гол забил Усман Дембеле. Итог – еще одна сухая победа французов в Америке, четвертая на турнира и третья подряд.
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.07.2026
|Франция
2:0
Марокко
ЧМ-2026
|04.07.2026
|Парагвай
0:1
Франция
ЧМ-2026
|30.06.2026
|Франция
3:0
Швеция
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Франция
3:0
Ирак
ЧМ-2026
На чемпионате мира в Америке сборная Испании не потерпела ни одного поражения: пять победы, одна ничья. Разница забитых и пропущенных мячей — 11:1. До четвертьфинала команда Луиса де ла Фуэнте оставалась единственной не пропускавшей мячи в свои ворота.
В первом матче против Кабо-Верде испанцы не забили, но на старте длительных соревнований фавориты редко выходят на пик формы. Далее последовали две победы с крупным счетом (над Саудовской Аравией и Австрией) и две минимальные — над Уругваем и Португалией.
В 1/8 финала испанцы встретились с Португалией. Единственный гол был забит в добавленное время. Голевую комбинацию провернули Ферран Торрес и Микель Мерино, вышедшие на замену. Бельгийцы в четвертьфинале стерли ноль из графы «пропущенные мячи» у Испании (это сделал Де Кеталаре), но победа и тут осталась за чемпионами Европы. И вновь решающий гол забил Мерино! Полузащитник лондонского «Арсенала» стал настоящим джокером для «красной фурии».
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.07.2026
|Испания
2:1
Бельгия
ЧМ-2026
|06.07.2026
|Португалия
0:1
Испания
ЧМ-2026
|03.07.2026
|Испания
3:0
Австрия
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Уругвай
0:1
Испания
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Испания
4:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|13
|7
|18
|44-71
|Испания
|18
|7
|13
|71-44
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Последняя встреча команд, в полуфинале Лиги наций в июне 2025 г., обернулась фантастическим голевым шоу. На пару команды забили девять голов, Испания выиграла – 5:4. Наивно ожидать такой феерии за шаг от решающего матча Кубка мира, но на умеренно результативный футбол зрители вправе рассчитывать. Средняя результативность французов в последних 10 матчах составляла 2.5 гола, испанцев – 1.80. Так что берем ТБ 2.5 в БЕТСИТИ за 1.92.
Сбалансированный. Испанцы не пропускали в пяти из шести матчей на турнире, но и с соперниками такого класса они еще не встречались. Забивная серия Франции насчитывает уже 19 матчей и наверняка растянется до 20. Но и самой уйти «сухой» от чемпионов Европы ей вряд ли удастся. Обмен голами в полуфинале выглядит более чем реальным вариантом.
Рискованный. Килиан Мбаппе явно настроен помимо медали увезти домой из Америки еще и «Золотую бутсу» Кубка мира. В шести матчах он забил восемь голов. Поставить на девятый (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 2.05.
Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом основного времени результативную ничью – 1:1 (коэффициент 5.80). Мы же выберем менее очевидный вариант – 2:1 в пользу Испании. Коэффициент на этот исход составляет 11.00.
Ожидаемый счет — победа Испании 2:1.