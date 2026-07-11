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ГлавнаяПрогнозыФранция - Испания, 14 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Франция - Испания, 14 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Вице-чемпионы мира - против чемпионов Европы!
Валентин Васильев

Франция – Испания
Команды

14 июля 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти»   (Арлингтон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – да
Прогноз

1.70
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Франция – Испания

Во вторник, 14 июля, на чемпионате мира по футболу определится первый финалист. В Арлингтоне (штат Техас) пройдет суперматч европейских топов – Франция – Испания. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на игру вице-чемпиона планеты и сильнейшей команды Старого Света. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ2.373.203.201.921.90
Winline2.323.203.251.971.83
PARI2.403.253.251.901.90

Франция

Лишь три сборные прошли групповой этап чемпионата мира-2026 без потерь очков — Аргентина, Франция и Мексика. Самое серьезное сопротивление  команде Дидье Дешама оказали сенегальцы, однако и этот барьер был успешно преодолен. В матчах с Ираком и Норвегией «трехцветные» разобрались куда увереннее, оформив победы с разницей в три мяча.

В 1/16 финала французы не встретили серьезного сопротивления со стороны шведов — итоговые 3:0 говорят сами за себя. Настоящие сложности начались этапом позже. Парагвайцы действовали жестко, порой на грани фола, и не гнушались провокаций в адрес Килиана Мбаппе и его партнеров. С позиции аутсайдера их тактика себя почти оправдала: фаворит добыл победу ценой огромных усилий, и единственный гол был забит лишь с пенальти в середине второго тайма — примечательно, что 11-метровый реализовал именно Мбаппе.

В четвертьфинале Килиан  пенальти не реализовал стараниями марокканского голкипера Буну, но зато отличился с игры. Второй гол забил Усман Дембеле. Итог – еще одна сухая победа французов в Америке, четвертая на турнира и третья подряд. 

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.07.2026Франция

2:0

Марокко

ЧМ-2026

04.07.2026Парагвай

0:1

Франция

ЧМ-2026

30.06.2026Франция

3:0

Швеция

ЧМ-2026

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Франция

3:0

Ирак

ЧМ-2026

Испания

На чемпионате мира в Америке сборная Испании не потерпела ни одного поражения: пять победы, одна ничья. Разница забитых и пропущенных мячей — 11:1. До четвертьфинала команда Луиса де ла Фуэнте оставалась единственной не пропускавшей мячи в свои ворота. 

В первом матче против Кабо-Верде испанцы не забили, но на старте длительных соревнований фавориты редко выходят на пик формы. Далее последовали две победы с крупным счетом (над Саудовской Аравией и Австрией) и две минимальные — над Уругваем и Португалией.

В 1/8 финала испанцы встретились с Португалией. Единственный гол был забит в добавленное время. Голевую комбинацию провернули Ферран Торрес и Микель Мерино, вышедшие на замену. Бельгийцы в четвертьфинале стерли ноль из графы «пропущенные мячи» у Испании (это сделал Де Кеталаре), но победа и тут осталась за чемпионами Европы. И вновь решающий гол забил Мерино! Полузащитник лондонского «Арсенала» стал настоящим джокером для «красной фурии».

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.07.2026Испания

2:1

Бельгия

ЧМ-2026

06.07.2026Португалия

0:1

Испания

ЧМ-2026

03.07.2026Испания

3:0

Австрия

ЧМ-2026

27.06.2026Уругвай

0:1

Испания

ЧМ-2026

21.06.2026Испания

4:0

Саудовская Аравия

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Франция1371844-71
Испания1871371-44

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Последняя встреча команд, в полуфинале Лиги наций в июне 2025 г., обернулась фантастическим голевым шоу. На пару команды забили девять голов, Испания выиграла – 5:4. Наивно ожидать такой феерии за шаг от решающего матча Кубка мира, но на умеренно результативный футбол зрители вправе рассчитывать. Средняя результативность французов в последних 10 матчах составляла 2.5 гола, испанцев – 1.80. Так что берем ТБ 2.5 в БЕТСИТИ за 1.92.

Сбалансированный. Испанцы не пропускали в пяти из шести матчей на турнире, но и с соперниками такого класса они еще не встречались. Забивная серия Франции насчитывает уже 19 матчей и наверняка растянется до 20. Но и самой уйти «сухой» от чемпионов Европы ей вряд ли удастся. Обмен голами в полуфинале выглядит более чем реальным вариантом.

Рискованный. Килиан Мбаппе явно настроен помимо медали увезти домой из Америки еще и «Золотую бутсу» Кубка мира. В шести матчах он забил восемь голов. Поставить на девятый (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 2.05.

Прогноз на точный счет

Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом основного времени результативную ничью – 1:1 (коэффициент 5.80). Мы же выберем менее очевидный вариант – 2:1 в пользу Испании. Коэффициент на этот исход составляет 11.00. 

Ожидаемый счет — победа Испании 2:1.

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