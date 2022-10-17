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18 октября 10:02ГлавнаяБонусы
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Розыгрыш авто от «Олимпа»

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

«Максимальный драйв» - максимальный кайф?
Александр Бокулёв
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В последнее время всё чаще обсуждаются гостеприимство и радушие казахстанского народа. Вот и крупный местный букмекер, давно вышедший на международный уровень, предлагает щедрую акцию, которая длится до 25 декабря 2022 года. «Максимальный драйв» от «Олимпа» - шанс выиграть премиум-автомобиль и другие ценные призы.

Как принять участие?

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Чтобы пофлиртовать с удачей, сделайте следующее:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в системе «Олимпа».
  2. Пройдите в раздел «Акции» (верхняя часть официального сайта) и найдите «Максимальный драйв».
  3. Подтвердите участие.

Для розыгрыша вам понадобятся специальные билеты, которые поштучно выдаются за ставку. Её исход и тип (одинар/экспресс) может быть любым, но есть смежные условия:

Минимальный коэффициент - 1,50

Минимальная сумма - 500 рублей

Ставка до 1000 рублей даёт один билет, выше этого порога - два. Не участвуют в программе бонусы, а также пари на «Быстрые игры» («Дартс», «Бридж», «Буллиты NHL21», «Бокс», «Superlive»).

Количество билетов отображается в личном кабинете пользователя. Розыгрыш с автомобилем в качестве главного приза проводится раз в две недели, начиная со старта программы 19 сентября 2022 года. Победитель каждого этапа в дальнейшем не претендует на машину.

Полный список призов выглядит так:

  • автомобили Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Mercedes G-Class и их денежные эквиваленты - от 3,5 до 18 миллионов рублей бонусами;
  • игровые консоли PlayStation 5 - 70 тысяч рублей;
  • iPhone 13 - 85 тысяч рублей;
  • Apple Watch 7 - 42 тысячи рублей;
  • AirPods Pro - 25 тысяч рублей;
  • бонусы на общую сумму 231 тысяча рублей.

Розыгрыши по билетам проводятся в прямом эфире и транслируются «Олимпом» на YouTube-канале и в группе VK.

Плюсы и минусы

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+ Универсальное предложение для всех клиентов букмекера

+ Насыщенный список призов с высокой ценностью в денежном эквиваленте

+ Медийная открытость программы, прямые трансляции розыгрышей

 

- Случайный выбор победителя

Заключение

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Масштабная акция, аналогов которой трудно найти. «Олимп» даёт шанс выиграть действительно очень ценные призы, но математически вероятность победы весьма низка.

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