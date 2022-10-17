Розыгрыш авто от «Олимпа»

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В последнее время всё чаще обсуждаются гостеприимство и радушие казахстанского народа. Вот и крупный местный букмекер, давно вышедший на международный уровень, предлагает щедрую акцию, которая длится до 25 декабря 2022 года. «Максимальный драйв» от «Олимпа» - шанс выиграть премиум-автомобиль и другие ценные призы.
Чтобы пофлиртовать с удачей, сделайте следующее:
Для розыгрыша вам понадобятся специальные билеты, которые поштучно выдаются за ставку. Её исход и тип (одинар/экспресс) может быть любым, но есть смежные условия:
Минимальный коэффициент - 1,50
Минимальная сумма - 500 рублей
Ставка до 1000 рублей даёт один билет, выше этого порога - два. Не участвуют в программе бонусы, а также пари на «Быстрые игры» («Дартс», «Бридж», «Буллиты NHL21», «Бокс», «Superlive»).
Количество билетов отображается в личном кабинете пользователя. Розыгрыш с автомобилем в качестве главного приза проводится раз в две недели, начиная со старта программы 19 сентября 2022 года. Победитель каждого этапа в дальнейшем не претендует на машину.
Полный список призов выглядит так:
Розыгрыши по билетам проводятся в прямом эфире и транслируются «Олимпом» на YouTube-канале и в группе VK.
+ Универсальное предложение для всех клиентов букмекера
+ Насыщенный список призов с высокой ценностью в денежном эквиваленте
+ Медийная открытость программы, прямые трансляции розыгрышей
- Случайный выбор победителя
Масштабная акция, аналогов которой трудно найти. «Олимп» даёт шанс выиграть действительно очень ценные призы, но математически вероятность победы весьма низка.
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