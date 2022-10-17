Розыгрыш авто от «Олимпа»

Чтобы пофлиртовать с удачей, сделайте следующее:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в системе «Олимпа». Пройдите в раздел «Акции» (верхняя часть официального сайта) и найдите «Максимальный драйв». Подтвердите участие.

Для розыгрыша вам понадобятся специальные билеты, которые поштучно выдаются за ставку. Её исход и тип (одинар/экспресс) может быть любым, но есть смежные условия:

Минимальный коэффициент - 1,50

Минимальная сумма - 500 рублей

Ставка до 1000 рублей даёт один билет, выше этого порога - два. Не участвуют в программе бонусы, а также пари на «Быстрые игры» («Дартс», «Бридж», «Буллиты NHL21», «Бокс», «Superlive»).

Количество билетов отображается в личном кабинете пользователя. Розыгрыш с автомобилем в качестве главного приза проводится раз в две недели, начиная со старта программы 19 сентября 2022 года. Победитель каждого этапа в дальнейшем не претендует на машину.

Полный список призов выглядит так:

автомобили Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Mercedes G-Class и их денежные эквиваленты - от 3,5 до 18 миллионов рублей бонусами;

игровые консоли PlayStation 5 - 70 тысяч рублей;

iPhone 13 - 85 тысяч рублей;

Apple Watch 7 - 42 тысячи рублей;

AirPods Pro - 25 тысяч рублей;

бонусы на общую сумму 231 тысяча рублей.

Розыгрыши по билетам проводятся в прямом эфире и транслируются «Олимпом» на YouTube-канале и в группе VK.