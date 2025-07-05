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5 июля 5:34ГлавнаяБонусы
БК МарафонПромокоды

Экспресс-турнир от БК Марафон: промокод до 200 000 рублей

2000000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Подключайся к турнирной гонке!

В рамках акции «Экспресс-турнир» от букмекерской конторы Marathonbet участники смогут сразиться за часть призового фонда 2 000 000 рублей. Чтобы претендовать на выигрыш, достаточно внести депозит с промокодом 25EXP, активно делать экспресс-ставки и набирать очки в турнирной таблице. Максимальный фрибет — 200 000 рублей.

Как получить бонус БК Марафон до 200 000 рублей за экспрессы

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Условия участия в акции минимальны и легко выполнимы:

1. Пройдите регистрацию и подтвердите свою личность на платформе Marathonbet (для новых игроков).

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2. Внесите депозит любой суммы, используя промокод 25EXP.

3. Делайте экспресс-ставки (в режиме лайв или прематч) с минимальной суммой 100 рублей и коэффициентом от 2.00.

4. Набирайте баллы. За каждые 100 рублей выигрыша начисляется 1 очко.

Призовой фонд турнира составляет 2 000 000 рублей и будет распределен между 1800 лучшими участниками. Победитель получит фрибет на сумму 200 000 рублей. При равенстве очков в турнирной таблице преимущество получает игрок, который набрал их раньше.

Как отыграть бонус Марафона в рамках акции Экспресс-турнир

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Полученный фрибет можно использовать только для заключения одиночных пари. Разрешено выбрать любое событие, однако коэффициент исхода не должен превышать 4.00. Важно учитывать, что срок действия фрибета составляет 7 дней с момента его попадания на счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от Марафона

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Все важные детали акции оформлены в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.07.2025 (23:59 МСК)

Акция совмещается с другими предложениями БК «Марафон».

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Простой формат участия➖ Только выигрышные экспрессы участвуют в подсчете очков
➕ Богатый призовой фонд 

Заключение

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Если вы и так регулярно собираете «паровозики», минимальный коэффициент в 2.00 не станет для вас препятствием. Букмекер не ограничивает выбор спортивных дисциплин. Это значит, что участие в акции не требует чего-то сверхъестественного. Просто продолжайте ставить в своем ритме и получайте шанс на фрибет, ведь призов действительно много.

Валентин Васильев

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