Экспресс-турнир от БК Марафон: промокод до 200 000 рублей

Партнерский проект
В рамках акции «Экспресс-турнир» от букмекерской конторы Marathonbet участники смогут сразиться за часть призового фонда 2 000 000 рублей. Чтобы претендовать на выигрыш, достаточно внести депозит с промокодом 25EXP, активно делать экспресс-ставки и набирать очки в турнирной таблице. Максимальный фрибет — 200 000 рублей.
Условия участия в акции минимальны и легко выполнимы:
1. Пройдите регистрацию и подтвердите свою личность на платформе Marathonbet (для новых игроков).
2. Внесите депозит любой суммы, используя промокод 25EXP.
3. Делайте экспресс-ставки (в режиме лайв или прематч) с минимальной суммой 100 рублей и коэффициентом от 2.00.
4. Набирайте баллы. За каждые 100 рублей выигрыша начисляется 1 очко.
Призовой фонд турнира составляет 2 000 000 рублей и будет распределен между 1800 лучшими участниками. Победитель получит фрибет на сумму 200 000 рублей. При равенстве очков в турнирной таблице преимущество получает игрок, который набрал их раньше.
Полученный фрибет можно использовать только для заключения одиночных пари. Разрешено выбрать любое событие, однако коэффициент исхода не должен превышать 4.00. Важно учитывать, что срок действия фрибета составляет 7 дней с момента его попадания на счет.
Все важные детали акции оформлены в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Акция совмещается с другими предложениями БК «Марафон».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простой формат участия
|➖ Только выигрышные экспрессы участвуют в подсчете очков
|➕ Богатый призовой фонд
Если вы и так регулярно собираете «паровозики», минимальный коэффициент в 2.00 не станет для вас препятствием. Букмекер не ограничивает выбор спортивных дисциплин. Это значит, что участие в акции не требует чего-то сверхъестественного. Просто продолжайте ставить в своем ритме и получайте шанс на фрибет, ведь призов действительно много.