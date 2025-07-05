Спортивные победы от БК Марафон: промокод до 300 000 рублей за одиночные ставки

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Букмекерская компания «Марафон» объявила старт масштабного турнира «Спортивные победы» с внушительным призовым фондом — 4 000 000 рублей. Победителями станут 2200 игроков, набравших наибольшее количество баллов за успешные ставки. Для участия нужно пополнить счет с промокодом 2025FIFA и заключать выигрышные одиночные пари на любые виды спорта.
Чтобы вступить в борьбу за призы, достаточно выполнить базовые требования:
1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе «Марафон», если ранее не регистрировались.
2. Обязательно введите промокод 2025FIFA при внесении депозита.
3. Делайте одиночные ставки с коэффициентом не ниже 1.50 на любые спортивные события.
Баллы начисляются исключительно за успешные пари. За каждые 500 рублей выигрыша участник получает 1 очко. В конце турнира призовой фонд в размере 4 000 000 рублей будет распределен между 2200 игроками с наибольшим количеством набранных баллов. Максимальная сумма фрибета, которую можно получить, составляет 300 000 рублей.
Фрибет разрешается применять исключительно для одиночных ставок. Игрок может выбрать любое спортивное событие, но коэффициент ставки не должен превышать 4.00. Следует помнить, что срок действия фрибета ограничен 7 днями с момента его зачисления на игровой счет.
Для простоты восприятия все важные моменты акции сведены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Каждый игрок имеет право принять участие в данной акции лишь 1 раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Победитель получает внушительный фрибет — 300 000 рублей
|➖ Для накопления большого количества баллов нужно делать много выигрышных ставок
|➕ Принимаются ставки на все спортивные события
Турнир «Спортивные победы» предлагает интересный формат, который стимулирует игроков бороться за хорошие награды. Для достижения успеха вам потребуется терпение и продуманная стратегия.