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5 июля 6:07ГлавнаяБонусы
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Спортивные победы от БК Марафон: промокод до 300 000 рублей за одиночные ставки

300000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Букмекерская компания «Марафон» объявила старт масштабного турнира «Спортивные победы» с внушительным призовым фондом — 4 000 000 рублей. Победителями станут 2200 игроков, набравших наибольшее количество баллов за успешные ставки. Для участия нужно пополнить счет с промокодом 2025FIFA и заключать выигрышные одиночные пари на любые виды спорта.

Как получить промокод БК Марафон до 300 000 рублей за ординары

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Чтобы вступить в борьбу за призы, достаточно выполнить базовые требования:

1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе «Марафон», если ранее не регистрировались.

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2. Обязательно введите промокод 2025FIFA при внесении депозита.

3. Делайте одиночные ставки с коэффициентом не ниже 1.50 на любые спортивные события.

Баллы начисляются исключительно за успешные пари. За каждые 500 рублей выигрыша участник получает 1 очко. В конце турнира призовой фонд в размере 4 000 000 рублей будет распределен между 2200 игроками с наибольшим количеством набранных баллов. Максимальная сумма фрибета, которую можно получить, составляет 300 000 рублей.

Как отыграть бонус Марафона в рамках акции Спортивные победы

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Фрибет разрешается применять исключительно для одиночных ставок. Игрок может выбрать любое спортивное событие, но коэффициент ставки не должен превышать 4.00. Следует помнить, что срок действия фрибета ограничен 7 днями с момента его зачисления на игровой счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 300 000 рублей от Марафона

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Для простоты восприятия все важные моменты акции сведены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

300 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.07.2025 (23:59 МСК)

Каждый игрок имеет право принять участие в данной акции лишь 1 раз.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Победитель получает внушительный фрибет — 300 000 рублей➖ Для накопления большого количества баллов нужно делать много выигрышных ставок
➕ Принимаются ставки на все спортивные события 

Заключение

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Турнир «Спортивные победы» предлагает интересный формат, который стимулирует игроков бороться за хорошие награды. Для достижения успеха вам потребуется терпение и продуманная стратегия.

Валентин Васильев

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