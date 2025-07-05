Спортивные победы от БК Марафон: промокод до 300 000 рублей за одиночные ставки

Чтобы вступить в борьбу за призы, достаточно выполнить базовые требования:

1. Создайте аккаунт в букмекерской конторе «Марафон», если ранее не регистрировались.

2. Обязательно введите промокод 2025FIFA при внесении депозита.

3. Делайте одиночные ставки с коэффициентом не ниже 1.50 на любые спортивные события.

Баллы начисляются исключительно за успешные пари. За каждые 500 рублей выигрыша участник получает 1 очко. В конце турнира призовой фонд в размере 4 000 000 рублей будет распределен между 2200 игроками с наибольшим количеством набранных баллов. Максимальная сумма фрибета, которую можно получить, составляет 300 000 рублей.