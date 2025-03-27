Промокод БК БЕТСИТИ на сумму до 3000 рублей за регистрацию и ставки на женский гандбол

Новому пользователю нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении.

2. Ввести промокод ROSTOVDON в специальное поле.

3. Подтвердить свою личность.

4. Пополнить счет.

5. Сделать ставку с коэффициентом 1.70 и выше.

Игрок может делать одиночные ставки и экспрессы. Главное, чтобы общий коэффициент был не менее 1.70.

Промокод активен в течении 10 дней с момента регистрации. Два фрибета поступят на бонусный счет клиента на протяжении 24 часов после выполнения условий. У каждого из них своя специфика:

Фрибет 1 : 100% от суммы первой ставки (не более 2000 рублей). Можно использовать на любые спортивные события.

Фрибет 2 : 50% от суммы первой ставки (не более 1000 рублей). Доступен для ординаров на женскую Суперлигу по гандболу.

Фрибеты будут начислены независимо от того, выиграет или проиграет первая ставка. Проставить их можно как на сайте, так и в мобильном приложении БК.