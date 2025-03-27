Промокод БК БЕТСИТИ на сумму до 3000 рублей за регистрацию и ставки на женский гандбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» в партнерстве с клубом «Ростов-Дон» разработала специальный промокод ROSTOVDON для поклонников женского гандбола. Бонус для новых клиентов БК позволяет получить до 3000 рублей в качестве приветственного предложения. Нужно пройти процедуру регистрации и пополнить счет. Все подробности можно найти в нашей статье.
Новому пользователю нужно выполнить несколько простых шагов:
1. Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении.
2. Ввести промокод ROSTOVDON в специальное поле.
3. Подтвердить свою личность.
4. Пополнить счет.
5. Сделать ставку с коэффициентом 1.70 и выше.
Игрок может делать одиночные ставки и экспрессы. Главное, чтобы общий коэффициент был не менее 1.70.
Промокод активен в течении 10 дней с момента регистрации. Два фрибета поступят на бонусный счет клиента на протяжении 24 часов после выполнения условий. У каждого из них своя специфика:
Фрибеты будут начислены независимо от того, выиграет или проиграет первая ставка. Проставить их можно как на сайте, так и в мобильном приложении БК.
Фрибеты нужно активировать не позднее чем через 7 дней после зачисления. Ставки можно делать на события с кэфом от 1.01 до 3.00.
Разделять фрибеты на несколько частей нельзя. Если ставка сыграет, на основной счет пользователя поступит только чистый выигрыш, без учета суммы бонуса.
Чтобы получить деньги, выполните несколько шагов:
Все важные нюансы акции представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Приветственное предложение от БК доступно исключительно пользователям старше 18 лет.
Обычно букмекеры дают промокоды на популярные виды спорта, такие как футбол или хоккей. На этом фоне бонус для ставок на женский гандбол приятно выделяется среди других предложений. Условия по отыгрышу лояльные, что делает акцию привлекательной для новичков и действующих пользователей.
Пользователь может не получить бонус по нескольким причинам:
Отметим, что промокод обязательно вводится большими латинскими буквами.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лояльные условия по отыгрышу
|➖ Второй фрибет ограничен ставками на женскую Суперлигу по гандболу
|➕ Простые правила
Ознакомиться с другими акциями легальных букмекеров из Единого ЦУПИС можно ниже.
Акция для новичков выглядит весьма привлекательной. Простые условия участия, низкий порог входа и приличный бонус до 3000 рублей делают это предложение выгодным стартом. Акцент на женский гандбол подогревает интерес любителей этого вида спорта.
Партнерский проект