Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на бокс

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» совместно с организаторами турниров IBA Champions’ Night предлагает промокод BOX для любителей бокса. Новые клиенты могут получить приветственный бонус до 3000 рублей, зарегистрировавшись, пополнив счет и сделав ставку.
Новым клиентам достаточно пройти несколько простых этапов:
1. Создать аккаунт на платформе БК.
2. Ввести промокод BOX в предназначенное для этого поле.
3. Пройти процедуру верификации личности.
4. Внести депозит.
5. Сделать ставку на выбранное событие с коэффициентом от 1.70 и выше.
Для участия в акции разрешается использовать одиночные ставки и экспрессы. После выполнения всех условий на бонусный счет нового игрока автоматически зачисляются 2 фрибета, каждый с уникальными параметрами.
Номер фрибета
Сумма бонуса
Типы ставок
1
До 2000 ₽, 100% от первой ставки
Любые спортивные события без ограничений
2
До 1000 ₽, 50% от первой ставки
Ординары на бокс, UFC и другие поединки единоборств
Бонусы начисляются в течение 24 часов после выполнения всех условий. Промокод действует 10 дней с момента регистрации.
Фрибеты достанутся клиенту независимо от результата первой ставки. Делать пари разрешено на сайте и в мобильном приложении БК.
После зачисления фрибетов их необходимо активировать в течение 7 дней. Максимально допустимый кэф установлен на отметке 3.00.
Для вывода выигрыша потребуется выполнить определенные процедуры:
Ознакомиться с важными моментами акции можно в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
3.00
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Бокс остается одним из самых зрелищных и популярных видов спорта на протяжении десятилетий. Каждое поколение болельщиков помнит своих героев — от Мохаммеда Али и Майка Тайсона, до Флойда Мейвезера и Тайсона Фьюри. Главные поединки за титулы собирают миллионы зрителей, а интерес к боксу только усиливается.
Бонус от БК «БЕТСИТИ» создан именно для тех, кто следит за боями и хочет получить еще больше удовольствия от просмотра. Он позволяет делать бесплатные ставки на любимых спортсменов и турниры.
Важно внимательно подходить к регистрации. Спешка или неаккуратное заполнение данных может вызвать ошибки, которые в дальнейшем затруднят использование бонуса или вывод средств. Рекомендуется тщательно проверять все введенные сведения и следовать инструкциям.
Особое внимание стоит уделить вводу промокода. Любая ошибка в написании приведет к тому, что бонус не будет активирован. Соблюдение этих простых правил поможет без проблем получить и использовать приветственный фрибет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные условия участия
|➖ Не распространяется на действующих пользователей
|➕ Акция предусматривает зачисление сразу 2 фрибетов
Бонус с двумя фрибетами позволяет не просто попробовать ставки, но и продумать стратегию выбора событий и распределения средств. Для поклонников бокса и единоборств это возможность тестировать свои прогнозы и оценивать риски без значительных вложений.