Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на бокс

Новым клиентам достаточно пройти несколько простых этапов:

1. Создать аккаунт на платформе БК.

2. Ввести промокод BOX в предназначенное для этого поле.

3. Пройти процедуру верификации личности.

4. Внести депозит.

5. Сделать ставку на выбранное событие с коэффициентом от 1.70 и выше.

Для участия в акции разрешается использовать одиночные ставки и экспрессы. После выполнения всех условий на бонусный счет нового игрока автоматически зачисляются 2 фрибета, каждый с уникальными параметрами.

Номер фрибета Сумма бонуса Типы ставок 1 До 2000 ₽, 100% от первой ставки Любые спортивные события без ограничений 2 До 1000 ₽, 50% от первой ставки Ординары на бокс, UFC и другие поединки единоборств

Бонусы начисляются в течение 24 часов после выполнения всех условий. Промокод действует 10 дней с момента регистрации.

Фрибеты достанутся клиенту независимо от результата первой ставки. Делать пари разрешено на сайте и в мобильном приложении БК.