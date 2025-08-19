Ведомости
Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на бокс

3000 ₽
Бонус
134 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
10 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Идеальное предложение для ценителей бокса!

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» совместно с организаторами турниров IBA Champions’ Night предлагает промокод BOX для любителей бокса. Новые клиенты могут получить приветственный бонус до 3000 рублей, зарегистрировавшись, пополнив счет и сделав ставку.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 3000 рублей

Свернуть

Новым клиентам достаточно пройти несколько простых этапов:

1. Создать аккаунт на платформе БК.

image not found

2. Ввести промокод BOX в предназначенное для этого поле.

3. Пройти процедуру верификации личности.

4. Внести депозит.

5. Сделать ставку на выбранное событие с коэффициентом от 1.70 и выше.

Для участия в акции разрешается использовать одиночные ставки и экспрессы. После выполнения всех условий на бонусный счет нового игрока автоматически зачисляются 2 фрибета, каждый с уникальными параметрами.

Номер фрибета

Сумма бонуса

Типы ставок

1

До 2000 ₽, 100% от первой ставки

Любые спортивные события без ограничений

2

До 1000 ₽, 50% от первой ставки

Ординары на бокс, UFC и другие поединки единоборств

Бонусы начисляются в течение 24 часов после выполнения всех условий. Промокод действует 10 дней с момента регистрации.

Фрибеты достанутся клиенту независимо от результата первой ставки. Делать пари разрешено на сайте и в мобильном приложении БК.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 3000 рублей

Свернуть

После зачисления фрибетов их необходимо активировать в течение 7 дней. Максимально допустимый кэф установлен на отметке 3.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в БЕТСИТИ

Свернуть

Для вывода выигрыша потребуется выполнить определенные процедуры:

  1. Авторизуйтесь на сайте или через мобильное приложение БК.
  2. Перейдите в раздел «История счета».
  3. Нажмите кнопку «Вывести средства».
  4. Укажите предпочтительный способ получения денег.
  5. Введите сумму для перевода.
  6. Подтвердите операцию при помощи кода из SMS.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 3000 рублей от БЕТСИТИ

Свернуть

Ознакомиться с важными моментами акции можно в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

10 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Максимальный коэффициент

3.00

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 3000 рублей от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Бокс остается одним из самых зрелищных и популярных видов спорта на протяжении десятилетий. Каждое поколение болельщиков помнит своих героев — от Мохаммеда Али и Майка Тайсона, до Флойда Мейвезера и Тайсона Фьюри. Главные поединки за титулы собирают миллионы зрителей, а интерес к боксу только усиливается.

Бонус от БК «БЕТСИТИ» создан именно для тех, кто следит за боями и хочет получить еще больше удовольствия от просмотра. Он позволяет делать бесплатные ставки на любимых спортсменов и турниры.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК БЕТСИТИ

Свернуть

Важно внимательно подходить к регистрации. Спешка или неаккуратное заполнение данных может вызвать ошибки, которые в дальнейшем затруднят использование бонуса или вывод средств. Рекомендуется тщательно проверять все введенные сведения и следовать инструкциям.

Особое внимание стоит уделить вводу промокода. Любая ошибка в написании приведет к тому, что бонус не будет активирован. Соблюдение этих простых правил поможет без проблем получить и использовать приветственный фрибет.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Прозрачные условия участия➖ Не распространяется на действующих пользователей
➕ Акция предусматривает зачисление сразу 2 фрибетов 

Сравнение бонуса БЕТСИТИ на 3000 рублей с акциями других БК

Свернуть

Нашим читателям стоит обратить внимание на другие предложения букмекеров.

Условия

Мелбет

PARI

Winline

Название

Страховка от скуки

Бонус на Игры 24/7

Фрибет за регистрацию и депозит

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

1000 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.10

1.50

1.30

Срок отыгрыша

5 дней

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

300 ₽

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Бонус с двумя фрибетами позволяет не просто попробовать ставки, но и продумать стратегию выбора событий и распределения средств. Для поклонников бокса и единоборств это возможность тестировать свои прогнозы и оценивать риски без значительных вложений. 

Валентин Васильев

