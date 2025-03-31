Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Новые игроки станут обладателями бонуса при выполнении нескольких несложных шагов:

1. Пройдите регистрацию на сайте или в приложении.

2. Укажите код SOCHI3K.

3. Выполните верификацию.

4. Пополните счет.

5. Оформите ставку с общим кэфом от 1.70.

Можно заключать одиночные пари и экспрессы. Не упустите из вида, что итоговый коэффициент любого пари должен соответствовать требованиям акции. Через 24 часа на бонусный счет придут 2 фрибета.

Номер фрибета Сумма Типы ставок 1 Равен сумме первой ставки. Максимально — 2000 ₽ Без ограничений 2 Равен 50% первого пари. Максимально — 1000 ₽ Только ординары на матчи Первой лиги

Фрибеты гарантированные. Это значит, что их начислят вне зависимости от исхода первой ставки. Использовать бонусные средства можно на сайте и в приложении. Промокод действует всего 10 дней с момента регистрации, так что лучше применить его без долгого промедления.