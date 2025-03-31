Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Партнерский проект
БК «БЕТСИТИ» стала партнером ФК «Сочи»! Букмекер дарит новым клиентам бонус до 3000 рублей. Для его получения достаточно ввести промокод во время регистрации и заключать пари на матчи Первой лиги. С подробными условиями акции ознакомьтесь в нашем материале.
Новые игроки станут обладателями бонуса при выполнении нескольких несложных шагов:
1. Пройдите регистрацию на сайте или в приложении.
2. Укажите код SOCHI3K.
3. Выполните верификацию.
4. Пополните счет.
5. Оформите ставку с общим кэфом от 1.70.
Можно заключать одиночные пари и экспрессы. Не упустите из вида, что итоговый коэффициент любого пари должен соответствовать требованиям акции. Через 24 часа на бонусный счет придут 2 фрибета.
Номер фрибета
Сумма
Типы ставок
1
Равен сумме первой ставки. Максимально — 2000 ₽
Без ограничений
2
Равен 50% первого пари. Максимально — 1000 ₽
Только ординары на матчи Первой лиги
Фрибеты гарантированные. Это значит, что их начислят вне зависимости от исхода первой ставки. Использовать бонусные средства можно на сайте и в приложении. Промокод действует всего 10 дней с момента регистрации, так что лучше применить его без долгого промедления.
После получения фрибетов у вас есть 7 дней, чтобы задействовать их для ставок. Букмекер предлагает заключить пари на событие с коэффициентом до 3.00.
Поставить фрибет можно только полностью. Делить его на несколько ставок запрещается. Если пари сыграет, на ваш счет поступит чистый выигрыш, без суммы бонуса.
Для получения денег достаточно:
Все ключевые требования акции представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар (зависит от фрибета)
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Приветственный бонус предназначен только для совершеннолетних пользователей. Ставки с отметками «возврат» или «выкуп» не учитываются в рамках данной акции.
Сложностей с регистрацией и применением промокода у меня не возникло. Процесс был простым, а фрибеты на счет поступили уже через несколько часов.
Сумма в 3000 рублей не выглядит огромной, но она вполне достойная. Благодаря лояльным требованиям начисления и отыгрыша новички могут рассчитывать на ее получение.
Обычно бонусные средства не начисляются по ряду причин:
Если возникнут вопросы или спорные моменты, лучше немедленно обратиться в службу поддержки для разъяснений.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лояльные правила
|➖ Ограничение второго фрибета ординарами на Первую лигу
|➕ Итог первого пари не влияет на зачисление фрибетов
|➖ Доступен лишь для новых игроков
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Условия
Название
Бонус за регистрацию и депозит
Бонус за регистрацию и депозит
Бонус за регистрацию и депозит
Промокод
VED5000
VED25
VED25
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
7777 ₽
25 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.50
1.01
Срок отыгрыша
5 дней
7 дней
—
Минимальный депозит
1000 ₽
1000 ₽
300 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Для новичков акция от БК «БЕТСИТИ» — хороший шанс, который точно стоит использовать. Букмекер не ставит перед бетторами сложных задач ни при заключении пари, ни при отыгрыше бонуса. Благодаря этому предложению букмекера интерес к Первой лиге в целом и матчам ФК «Сочи» может значительно увеличиться.
Партнерский проект