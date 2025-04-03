Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Период действия фрибета — 7 дней. Он подходит для ординаров и экспрессов. Лимитов по минимальному кэфу не предусмотрено, а верхняя допустимая планка — 3.00.

Фрибет нельзя разделить, он доступен для использования только одной суммой. При успешном исходе ставки чистый выигрыш поступит на ваш основной баланс.