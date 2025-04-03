Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку

Партнерский проект
Легальный букмекер «БЕТСИТИ» дает возможность новичкам стать обладателями бонуса до 2000 рублей. Просто зарегистрируйтесь с промокодом, заключите пари и заберите свою награду. Больше подробностей читайте ниже.
Действуйте по следующему алгоритму:
1. Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении букмекера.
2. Впишите промокод PARTNERS.
3. Подтвердите свои данные.
4. Внесите депозит.
5. Оформите ставку с кэфом от 1.70.
Вы сможете активировать предложение даже по завершении регистрации. Опция открыта в разделе «Промокоды» на платформах БК.
После выполнения всех действий бонус попадет на ваш счет на протяжении 24 часов. Его размер — номинал первой ставки. Максимальная сумма — 2000 рублей.
Период действия фрибета — 7 дней. Он подходит для ординаров и экспрессов. Лимитов по минимальному кэфу не предусмотрено, а верхняя допустимая планка — 3.00.
Фрибет нельзя разделить, он доступен для использования только одной суммой. При успешном исходе ставки чистый выигрыш поступит на ваш основной баланс.
Для снятия денег действуйте так:
БК «БЕТСИТИ» предлагает множество удобных вариантов для получения выплат: от зачисления на карту или банковский счет до использования СБП. Также предлагается возможность произвести транзакции при помощи ЦУПИС и Ю-Money.
Мы тщательно изучили требования букмекерской конторы.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Предложение от БК «БЕТСИТИ» — настоящая находка для людей, которые только знакомятся с беттингом. Надежная и безопасная компания предоставляет бонус до 2000 рублей с максимально простой и понятной механикой.
Главное преимущество — фрибет дается гарантированно. Это позволяет уверенно воспользоваться предложением, не переживая за исход дебютной игры.
У клиентов БК может появиться ряд проблем из-за:
Не забывайте, что на заключение первого пари дается 10 дней от момента регистрации. Если не уложиться, то фрибет не начислят.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Понятные условия
|➖ Запрет на комбинирование с другими акциями
|➕ Гарантированное получение бонуса
|➖ Бонус используется только целиком
Рекомендуем взглянуть на предложения других лицензированных букмекерских компаний.
Условия
Промокод
VED25
VED25
VED25
Название
Бонус за регистрацию и депозит
Бонус 7777 за регистрацию и депозит
Фрибет за регистрацию
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
7777 ₽
15 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.30
1.50
1.01
Срок отыгрыша
30 дней
7 дней
7 дней
Минимальный депозит
500 ₽
1000 ₽
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Предложение «БЕТСИТИ» — это практичный способ начать знакомство с миром ставок. Бонус начисляется без лишних сложностей. Причем он предоставляется гарантированно. Акция создает комфортные условия для тех, кто только вступает в игру.
Партнерский проект