Промокод от БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Новым пользователям для зачисления фрибета необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении.

2. Указать промокод URAL3K в специальной графе.

3. Пройти верификацию.

4. Пополнить баланс.

5. Сделать ставку по типу экспресс или ординар с общим коэффициентом от 1.70 и выше.

После выполнения всех условий на бонусный счет игрока будут зачислены два фрибета. Каждый из них имеет свои особенности.

Номер фрибета Сумма Время зачисления 1 100% первой ставки. Но не более 2000 ₽ 24 часа 2 50% первой ставки. Но не более 1000 ₽ 24 часа

Первый фрибет доступен для пари на любые спортивные события. Второй можно использовать только на ординары матчей Первой лиги чемпионата России по футболу.

Фрибеты попадут на счет игрока независимо от результата первой ставки. Промокод действует на протяжении 10 дней с момента регистрации.