Промокод от БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Партнерский проект
Букмекерская компания «БЕТСИТИ» начала сотрудничество с футбольным клубом «Урал» (Екатеринбург). Совместно они запустили акцию для болельщиков команды. За регистрацию и первую ставку с промокодом URAL3K можно получить фрибет на сумму до 3000 рублей. Подробности в нашем материале.
Новым пользователям для зачисления фрибета необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении.
2. Указать промокод URAL3K в специальной графе.
3. Пройти верификацию.
4. Пополнить баланс.
5. Сделать ставку по типу экспресс или ординар с общим коэффициентом от 1.70 и выше.
После выполнения всех условий на бонусный счет игрока будут зачислены два фрибета. Каждый из них имеет свои особенности.
Номер фрибета
Сумма
Время зачисления
1
100% первой ставки. Но не более 2000 ₽
24 часа
2
50% первой ставки. Но не более 1000 ₽
24 часа
Первый фрибет доступен для пари на любые спортивные события. Второй можно использовать только на ординары матчей Первой лиги чемпионата России по футболу.
Фрибеты попадут на счет игрока независимо от результата первой ставки. Промокод действует на протяжении 10 дней с момента регистрации.
Фрибеты необходимо использовать в течение 7 дней после их получения. Для отыгрыша нет минимального коэффициента. Максимальный установлен на значении 3.00.
Разделение фрибетов на части запрещается. В случае выигрыша по ставке чистая прибыль поступит на основной счет.
Пользователям БК необходимо выполнить следующие шаги:
Все основные условия акции мы изложили в таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Участие в акции исключает возможность получения других приветственных фрибетов для новых клиентов.
Акция от БК — отличная возможность для болельщиков ФК «Урал» поддержать родной клуб и получить приятные бонусы. Достаточно только зарегистрироваться, ввести промокод URAL3K и сделать ставку с коэффициентом от 1.70. В награду вы получите два фрибета — до 2000 рублей и до 1000.
Этот бонус привлекает своей простотой. Всего несколько шагов и фрибет уже на счету. При этом результат первой ставки не влияет на начисление бонуса.
Бонусные средства могут быть не начислены по следующим причинам:
Рекомендуем обращаться в саппорт букмекера при возникновении спорных ситуаций.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Начисление двух фрибетов
|➖ Второй фрибет можно использовать только на ординары для Первой лиги
|➕ Бонус начисляется независимо от результатов первой ставки
|➖ Предназначен лишь для новичков
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Условия
Название
Промокод за регистрацию и депозит
Промокод за регистрацию и депозит
Фрибет за регистрацию и депозит
Промокод
VED5000
VED25
VED25
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
7777 ₽
3000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.50
1.30
Срок отыгрыша
5 дней
7 дней
30 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
1000 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Промокод от «БЕТСИТИ» — чудесная возможность поддержать команду или просто испытать удачу в ставках на матчи Первой лиги. Подкупают простые условия акции. Два бонуса за регистрацию — это хороший шанс попробовать свои силы в ставках. Акция подходит не только фанатам «Урала», но и всем новым пользователям.
Партнерский проект