Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на РПЛ

Активировать фрибет можно всего в несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в БК «БЕТСИТИ» через сайт или мобильное приложение.

2. Введите промокод BALTIKA3K в соответствующем поле при создании аккаунта.

3. Пройдите стандартную процедуру идентификации.

4. Пополните счет любым удобным способом из предложенных на платформе.

5. Сделайте первую ставку ординаром или экспрессом с кэфом не ниже 1.70.

После выполнения всех условий акции новые пользователи получают на бонусный счет 2 фрибета. Каждый из них отличается по размеру и правилам применения.

Номер фрибета Сумма Условия использования Время начисления 1 100% от суммы первой ставки, максимум — 2000 ₽ Можно потратить на любые события из линии и лайва На протяжении 1 суток 2 50% от суммы первого пари, максимум — 1000 ₽ Доступен исключительно для ординаров на матчи РПЛ На протяжении 1 суток

Фрибеты начисляются в любом случае, даже если стартовая ставка окажется неудачной. Срок действия промокода ограничен 10 днями с момента регистрации.