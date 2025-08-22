Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на РПЛ

Партнерский проект
Футбольный клуб «Балтика» сумел вернуться в российскую Премьер-Лигу. Это событие совпало с запуском акции от БК «БЕТСИТИ» специально для болельщиков команды. Новые игроки, которые при регистрации введут промокод BALTIKA3K и сделают первую ставку, смогут получить фрибет до 3000 рублей.
Активировать фрибет можно всего в несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь в БК «БЕТСИТИ» через сайт или мобильное приложение.
2. Введите промокод BALTIKA3K в соответствующем поле при создании аккаунта.
3. Пройдите стандартную процедуру идентификации.
4. Пополните счет любым удобным способом из предложенных на платформе.
5. Сделайте первую ставку ординаром или экспрессом с кэфом не ниже 1.70.
После выполнения всех условий акции новые пользователи получают на бонусный счет 2 фрибета. Каждый из них отличается по размеру и правилам применения.
Номер фрибета
Сумма
Условия использования
Время начисления
1
100% от суммы первой ставки, максимум — 2000 ₽
Можно потратить на любые события из линии и лайва
На протяжении 1 суток
2
50% от суммы первого пари, максимум — 1000 ₽
Доступен исключительно для ординаров на матчи РПЛ
На протяжении 1 суток
Фрибеты начисляются в любом случае, даже если стартовая ставка окажется неудачной. Срок действия промокода ограничен 10 днями с момента регистрации.
У пользователя есть 7 дней, чтобы использовать фрибеты. Поставить их можно на события с коэффициентом до 3.00. Если прогноз окажется удачным, на основной счет зачисляется сумма чистого выигрыша, номинал фрибета не подлежит возврату.
Забрать выигрыш получится после соблюдения определенных правил:
В таблице собрана вся важная информация по условиям предложения.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар (зависит от фрибета)
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Калининградская «Балтика» вернулась в российскую Премьер-лигу, и предстоящий сезон обещает быть насыщенным и непростым. Команде предстоит бороться за каждое очко, подтверждая свое право находиться среди сильнейших клубов России.
Использовать промокод для получения бонуса могут все новые игроки, независимо от того, болеют они за «Балтику» или нет. Для поклонников клуба предложение станет особенно приятным. Сумма фрибетов в 3000 рублей обеспечивает комфортный старт, позволяя новичкам испытать удачу, не рискуя собственными деньгами.
При регистрации важно внимательно заполнять все поля и вводить промокод без ошибок. Любые оплошности на этом этапе могут затруднить получение бонуса, поэтому к процессу стоит отнестись серьезно.
Не менее важно заранее ознакомиться с правилами использования каждого фрибета. Они отличаются по сумме и условиям применения. Если возникают трудности, лучше сразу обратиться в чат поддержки. Специалисты помогут проверить корректность данных и промокода, а также объяснят нюансы применения бонуса.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые условия для активации предложения
|➖ Только новые игроки могут получить фрибеты
|➕ Итог первого пари не влияет на получение бонусных средств.
Рассмотрим альтернативные промопредложения от проверенных букмекеров.
Старт с 2 фрибетов — идеальный шанс для новичков освоиться в мире беттинга. Можно попробовать разные форматы пари, не рискуя собственными деньгами. Особый интерес к предложению наверняка проявят болельщики «Балтики», для которых бонус станет приятным дополнением к сезону команды в РПЛ.