Промокод БЕТСИТИ до 3000 рублей за регистрацию и ставки на Первую лигу

Для новых игроков путь к бонусу состоит из нескольких понятных шагов:

1. Откройте аккаунт в БК «БЕТСИТИ».

2. Введите промокод FAKEL3K в соответствующем поле при регистрации.

3. Пройдите стандартную процедуру идентификации.

4. Пополните игровой счет любым доступным способом.

5. Заключите пари ординаром или экспрессом с коэффициентом от 1.70, чтобы активировать бонус.

После этого новым пользователям на бонусный счет зачисляются 2 фрибета. Их характеристики различаются по сумме и условиям использования.

Номер фрибета Сумма Условия применения Время начисления 1 Равен 100% суммы первой ставки, максимум — 2000 ₽ Можно использовать на любые события линии На протяжении 24 часов 2 Равен 50% от суммы первого пари, максимум — 1000 ₽ Доступен только для ординаров на матчи Первой лиги На протяжении 24 часов

Оба фрибета гарантированно зачисляются, даже если первое пари оказалось проигрышным. Использовать бонус можно как на сайте, так и в официальном приложении «БЕТСИТИ». Срок действия промокода ограничен — 10 дней с момента регистрации.