Промокод БЕТСИТИ на сумму до 3000 рублей за регистрацию и ставки на UFC и другие единоборства

Новым пользователям нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Пройти регистрацию.

2. Ввести промокод FIN126 в соответствующее поле.

3. Подтвердить личность.

4. Пополнить счет.

5. Заключить пари с коэффициентом от 1.70 и выше.

Для ставки разрешаются и экспрессы, и ординары. Главное, чтобы общий коэффициент был не ниже 1.70.

После выполнения всех условий на бонусный счет игрока поступят сразу два фрибета. У каждого из них есть свои особенности.

Номер фрибета Сумма Типы ставок 1 100% первой ставки. Но не более 2000 ₽ Любые спортивные события без ограничений 2 50% первой ставки. Но не более 1000 ₽ Ординары на UFC и единоборства

Оба фрибета зачисляются на протяжении 24 часов после соблюдения всех условий. Промокод действует 10 дней с момента регистрации.

Фрибеты начисляются игроку вне зависимости от исхода первой ставки. Заключать пари по ним можно как на сайте, так и в мобильном приложении.