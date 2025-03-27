Промокод БЕТСИТИ на сумму до 3000 рублей за регистрацию и ставки на UFC и другие единоборства

Партнерский проект
Букмекер «БЕТСИТИ» совместно с одной из крупнейших российских промоутерских компаний Fight Nights Global подготовили промокод для любителей единоборств. С его помощью новые клиенты БК могут получить приветственный бонус до 3000 рублей. Для этого достаточно зарегистрироваться, пополнить счет и делать ставки с кэфом от 1.70.
Новым пользователям нужно выполнить несколько простых шагов:
1. Пройти регистрацию.
2. Ввести промокод FIN126 в соответствующее поле.
3. Подтвердить личность.
4. Пополнить счет.
5. Заключить пари с коэффициентом от 1.70 и выше.
Для ставки разрешаются и экспрессы, и ординары. Главное, чтобы общий коэффициент был не ниже 1.70.
После выполнения всех условий на бонусный счет игрока поступят сразу два фрибета. У каждого из них есть свои особенности.
Номер фрибета
Сумма
Типы ставок
1
100% первой ставки. Но не более 2000 ₽
Любые спортивные события без ограничений
2
50% первой ставки. Но не более 1000 ₽
Ординары на UFC и единоборства
Оба фрибета зачисляются на протяжении 24 часов после соблюдения всех условий. Промокод действует 10 дней с момента регистрации.
Фрибеты начисляются игроку вне зависимости от исхода первой ставки. Заключать пари по ним можно как на сайте, так и в мобильном приложении.
Фрибеты нужно активировать в течение 7 дней с момента получения. Минимального коэффициента для ставок нет, а максимальный установлен на уровне 3.00.
Запрещено делить фрибеты на части. Выигрыш от ставок будет зачислен на основной счет в виде чистой прибыли .
Для снятия денег пользователю БК нужно сделать следующее:
Важные условия акции вы найдете в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
Участие в этой акции лишает клиента возможности получения других приветственных промокодов.
Бонус является стандартным приветственным предложением БК, но со своей изюминкой. Он позволяет получить дополнительные средства для ставок на UFC и другие единоборства.
Единоборства всегда привлекают внимание игроков своей непредсказуемостью. В этих видах спорта часто происходят неожиданные повороты, что делает каждую ставку захватывающей. Бои могут закончиться как за пару минут, так и затянуться на все раунды. Если вы фанат единоборств и хорошо разбираетесь в таких дисциплинах, то этот фрибет точно для вас.
Фрибет не будет начислен, если ввести промокод с ошибкой. Рекомендуем внимательно отнестись к этому моменту.
Для получения бонуса необходимо выполнить требование по минимальному коэффициенту. Он должен быть не ниже 1.70. Ставка с меньшим кэфом не дает права на бонус. Эта акция не комбинируется с другими приветственными предложениями букмекера.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простые правила акции
|➖ Недоступен для постоянных пользователей БК
|➕ Предложение включает в себя 2 фрибета
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Условия
Название
Промокод за регистрацию и депозит
Промокод за регистрацию и депозит
Фрибет за регистрацию и депозит
Промокод
VED25
VED25
VED25
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
7777 ₽
3000 ₽
Минимальный коэффициент
1.60
1.50
1.30
Срок отыгрыша
5 дней
7 дней
30 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
1000 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Бонус от «БЕТСИТИ» — это хороший стимул, чтобы начать делать ставки. Акция простая и понятная. Особое внимание стоит обратить тем, кто интересуется боями. Два фрибета дают возможность испытать удачу в разных дисциплинах, а не только в UFC или других единоборствах.
Партнерский проект