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27 марта 10:06ГлавнаяБонусы
БК БетситиПромокоды

Промокод БЕТСИТИ на сумму до 3000 рублей за регистрацию и ставки на UFC и другие единоборства

2500
Бонус
279 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
10 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Любишь UFC? Этот бонус точно для тебя!

Букмекер «БЕТСИТИ» совместно с одной из крупнейших российских промоутерских компаний Fight Nights Global подготовили промокод для любителей единоборств. С его помощью новые клиенты БК могут получить приветственный бонус до 3000 рублей. Для этого достаточно зарегистрироваться, пополнить счет и делать ставки с кэфом от 1.70.

Как получить бонус БК БЕТСИТИ до 3000 рублей

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Новым пользователям нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Пройти регистрацию.

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2. Ввести промокод FIN126 в соответствующее поле.

3. Подтвердить личность.

4. Пополнить счет.

5. Заключить пари с коэффициентом от 1.70 и выше.

Для ставки разрешаются и экспрессы, и ординары. Главное, чтобы общий коэффициент был не ниже 1.70.

После выполнения всех условий на бонусный счет игрока поступят сразу два фрибета. У каждого из них есть свои особенности.

Номер фрибета

Сумма

Типы ставок

1

100% первой ставки. Но не более 2000 ₽

Любые спортивные события без ограничений

2

50% первой ставки. Но не более 1000 ₽

Ординары на UFC и единоборства

Оба фрибета зачисляются на протяжении 24 часов после соблюдения всех условий. Промокод действует 10 дней с момента регистрации.

Фрибеты начисляются игроку вне зависимости от исхода первой ставки. Заключать пари по ним можно как на сайте, так и в мобильном приложении.

Как отыграть бонус БК БЕТСИТИ до 3000 рублей

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Фрибеты нужно активировать в течение 7 дней с момента получения. Минимального коэффициента для ставок нет, а максимальный установлен на уровне 3.00.

Запрещено делить фрибеты на части. Выигрыш от ставок будет зачислен на основной счет в виде чистой прибыли .

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в БЕТСИТИ

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Для снятия денег пользователю БК нужно сделать следующее:

  1. Зайти на сайт или открыть мобильное приложение.
  2. Перейти в раздел «История счета».
  3. Нажать кнопку «Выплата выигрыша».
  4. Определиться с методом получения средств.
  5. Указать сумму для вывода.
  6. Подтвердить операцию кодом из SMS.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 3000 рублей от БЕТСИТИ

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Важные условия акции вы найдете в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

10 ₽

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

31.12.2025 (23:59 МСК)

Участие в этой акции лишает клиента возможности получения других приветственных промокодов.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 3000 рублей от БК БЕТСИТИ

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Бонус является стандартным приветственным предложением БК, но со своей изюминкой. Он позволяет получить дополнительные средства для ставок на UFC и другие единоборства.

Единоборства всегда привлекают внимание игроков своей непредсказуемостью. В этих видах спорта часто происходят неожиданные повороты, что делает каждую ставку захватывающей. Бои могут закончиться как за пару минут, так и затянуться на все раунды. Если вы фанат единоборств и хорошо разбираетесь в таких дисциплинах, то этот фрибет точно для вас.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса до от БК БЕТСИТИ

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Фрибет не будет начислен, если ввести промокод с ошибкой. Рекомендуем внимательно отнестись к этому моменту.

Для получения бонуса необходимо выполнить требование по минимальному коэффициенту. Он должен быть не ниже 1.70. Ставка с меньшим кэфом не дает права на бонус. Эта акция не комбинируется с другими приветственными предложениями букмекера.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Простые правила акции➖ Недоступен для постоянных пользователей БК
➕ Предложение включает в себя 2 фрибета 

Сравнение бонуса БЕТСИТИ на 3000 рублей с акциями других БК

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Условия

Мелбет

Лига Ставок

Winline

Название

Промокод за регистрацию и депозит

Промокод за регистрацию и депозит

Фрибет за регистрацию и депозит

Промокод

VED25

VED25

VED25

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

7777 ₽

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.60

1.50

1.30

Срок отыгрыша

5 дней

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

1000 ₽

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Бонус от «БЕТСИТИ» — это хороший стимул, чтобы начать делать ставки. Акция простая и понятная. Особое внимание стоит обратить тем, кто интересуется боями. Два фрибета дают возможность испытать удачу в разных дисциплинах, а не только в UFC или других единоборствах. 

Валентин Васильев

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