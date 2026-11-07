В США вышел трейлер двухсерийного фильма о Мелании Трамп

Согласно пресс-релизу Amazon, новый сериал будет включать события, снятые после инаугурации Трампа в январе 2025 г. Издание Variety отмечает, что сериал будет включать «контент, который ранее никогда не публиковался». Первый эпизод «Семья и доверие» будет о том, как Мелания готовится стать первой леди, действие второго эпизода «Гордость и честь» происходит сразу после инаугурации.