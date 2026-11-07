В США вышел трейлер двухсерийного фильма о Мелании Трамп
В США вышел трейлер двухсерийного фильма «Мелания» про жену президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил видеосервис Prime Video в соцсети X. Премьера фильма запланирована на 20 ноября. Как пишет The Washington Post, выпуск трейлера последовал за решением Amazon приобрести и продвигать документальный фильм о первой леди, снятый ранее в этом году. Картина «Мелания» вызвала критику: звучали утверждения, что Amazon стремится заручиться расположением администрации Трампа, и ряд демократов инициировал расследование.
Основатель Amazon Джефф Безос отрицал, что фильм был попыткой завоевать влияние, дистанцировался от его производства и заявил, что это было бизнес-решение.
Согласно пресс-релизу Amazon, новый сериал будет включать события, снятые после инаугурации Трампа в январе 2025 г. Издание Variety отмечает, что сериал будет включать «контент, который ранее никогда не публиковался». Первый эпизод «Семья и доверие» будет о том, как Мелания готовится стать первой леди, действие второго эпизода «Гордость и честь» происходит сразу после инаугурации.
Как пишет The Washingon Post, Amazon потратила $40 млн на приобретение документального фильма и еще $35 млн – на его продвижение.
5 ноября Мелания Трамп приняла в Белом доме представителей России и Украины. Встреча состоялась по итогам гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, которая прошла в конце октября. Трамп надеется, что гуманитарная операция в Алешках приведет к «более масштабному миру». Гуманитарная миссия официально завершилась 1 ноября в 23:59 мск. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что посчитать эвакуированных было невозможно: приходило большое количество людей, не записавшихся в списки, люди боялись записываться.