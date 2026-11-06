Умер известный по ролям Ленина актер Юрий Каюров

Каюров родился 30 сентября 1927 г. в городе Череповце. В 1952 г. окончил Ленинградский государственный театральный институт имени Островского. Карьера актера началась в Саратовском драматическом театре. Он проработал там 15 лет, а с 1967 г. играл в государственном академическом Малом театре. В 1979 г. Каюрову присвоили звание народного артиста РСФСР.