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Главная / Стиль жизни /

Умер известный по ролям Ленина актер Юрий Каюров

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Каюров, известный ролями Владимира Ленина. Об этом сообщил Малый театр в Telegram-канале. Ему было 99 лет.

«Трудно поверить, что его больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Ивановича», – говорится в сообщении.

Семья Каюрова сообщила, что артист скончался по естественным причинам. «Возраст, все-таки 99 лет», – сказали в семье Каюрова агентству «РИА Новости».

Близкие артиста добавили, что прощание с актером состоится 10 ноября на Троекуровском кладбище. Он будет похоронен там же.

Каюров родился 30 сентября 1927 г. в городе Череповце. В 1952 г. окончил Ленинградский государственный театральный институт имени Островского. Карьера актера началась в Саратовском драматическом театре. Он проработал там 15 лет, а с 1967 г. играл в государственном академическом Малом театре. В 1979 г. Каюрову присвоили звание народного артиста РСФСР.

Каюров известен ролью Ленина в фильме «В начале века» (1961 г.). Позже он сыграл Ленина в нескольких фильмах и спектаклях, в том числе в картинах «Шестое июля», «Хождение по мукам» и «Ленин в Париже». Всего роль вождя Каюров исполнил 18 раз.

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