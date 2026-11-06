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Главная / Бизнес /

Из-за пожара в Финляндии уничтожено до пятой части семенного картофеля

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В результате пожара в общине Тюрнявя в провинции Северная Остроботния в Финляндии было уничтожено до пятой части всего производства семенного картофеля страны. Об этом сообщила директор отдела растениеводства управления по продовольствию Финляндии Ханна Котермаа. Ее слова передает телеканал Yle.

Семенной картофель – клубень картофеля, из которого выращивают урожай, из которого планируется собрать новый урожай в следующем сезоне.

Телеканал отмечает, что в Тюрнявя и в соседней общине Лиминка производится около 70–57% всего семенного картофеля Финляндии, а годовой объем производства составляет почти 20 млн кг.

По словам Котермаа, на данный момент большая часть производства семенного картофеля ориентирована на внутренний рынок, однако значительная часть товара также поставляется на экспорт, поэтому пожар повлияет на оба рынка. Она также отметила, что инцидент не должен повлиять на потребителей.

Гендиректор центра по выращиванию семенного картофеля Паула Илола заявила, что пострадавшим фермерам оказывается необходимая помощь.

В ночь на 6 ноября в общине Тюрнявя в провинции Северная Остроботния в Финляндии произошел пожар на складском комплексе. Площадь пожара составила порядка 4000 кв. м. По данным спасательных служб, в помещении хранилось 4,2 млн кг картофеля. Все четыре корпуса склада были уничтожены. К тушению привлекли 16 единиц пожарной техники. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.  

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