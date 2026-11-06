Из-за пожара в Финляндии уничтожено до пятой части семенного картофеля

В ночь на 6 ноября в общине Тюрнявя в провинции Северная Остроботния в Финляндии произошел пожар на складском комплексе. Площадь пожара составила порядка 4000 кв. м. По данным спасательных служб, в помещении хранилось 4,2 млн кг картофеля. Все четыре корпуса склада были уничтожены. К тушению привлекли 16 единиц пожарной техники. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.