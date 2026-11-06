Reuters: на iPhone не работает автозаполнение 100 000 выражений из-за цензуры
На iPhone не работает автозаполнение около 100 000 слов и выражений из-за цензуры Apple, сообщило Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауфмана. Компания использует скрытый многоязычный «серый список», слова из которого не появляются в подсказках клавиатуры и в большинстве случаев не распознаются при вводе свайпами.
По данным исследователя, подавляющее большинство ограниченных слов и выражений связано с нецензурной лексикой, наркотиками, сексом или насилием. Однако в список также попали политически чувствительные выражения, в том числе «диктатор Трамп», «сонный Джо», «независимость Тибета», «Объединенная Ирландия» и «заговор правых».
Ограничения действуют на разных языках. Например, на хинди клавиатура не позволяет вводить свайпами выражения, высмеивающие премьер-министра Индии Нарендру Моди и оппозиционного политика Рахула Ганди. На французском языке затруднен ввод фразы «слишком высокий уровень иммиграции», а на иврите – «оккупированные территории».
В Apple не стали комментировать размер и содержание списка, а также причины включения в него политических выражений. Компания подчеркнула, что пользователи могут вручную вводить любые слова и игнорировать предложения клавиатуры. По заявлению Apple, ограничения призваны предотвратить появление неуместных или оскорбительных подсказок.
Кауфман назвал такую практику очень мягкой формой цензуры, отметив, что даже незначительные ограничения способны оказывать существенное влияние на общение сотен миллионов пользователей iPhone.