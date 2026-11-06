Reuters: на iPhone не работает автозаполнение 100 000 выражений из-за цензуры

На iPhone не работает автозаполнение около 100 000 слов и выражений из-за цензуры Apple, сообщило Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауфмана. Компания использует скрытый многоязычный «серый список», слова из которого не появляются в подсказках клавиатуры и в большинстве случаев не распознаются при вводе свайпами.