ЦБ установил курс доллара на уровне 82,14 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 7 ноября на отметке 82,14 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Доллар подорожал на 0,35 руб. по сравнению с предыдущим днем. Курс евро установлен на отметке 92,19 руб., что на 0,03 руб. больше значения предыдущего дня. Курс юаня повысился на 0,01 руб. и составил 12,27 руб.
6 ноября курс доллара составил 81,79 руб., евро – 92,16 руб., а юаня – 12,26 руб.
14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1%. Относительно рубля прогноз на 2026 г. предполагает, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.