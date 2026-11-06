ЕК учредила постоянный офис для координации санкций против России

16 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. 12 октября Совет ЕС расширил санкционные списки почти на 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее единовременное расширение перечня с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затронуло предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом.