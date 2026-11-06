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ЕК учредила постоянный офис для координации санкций против России

Ксения Наумчик
Elisa Schu \ TASS
Elisa Schu \ TASS

Еврокомиссия создала первый в своей структуре постоянный офис, который будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России. Об этом заявила представитель ЕК Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

По ее словам, новое подразделение будет курировать весь цикл санкционной работы: от разработки ограничительных мер на политическом уровне до их практического применения и противодействия обходу.

Макгарри также подтвердила, что Еврокомиссия продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. При этом представитель не уточнила, когда его могут представить.

16 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. 12 октября Совет ЕС расширил санкционные списки почти на 1600 физических и юридических лиц. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, это крупнейшее единовременное расширение перечня с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затронуло предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом.

8 октября Совет ЕС продлил еще на год санкции в отношении лиц, которых Брюссель считает причастными к дестабилизирующим действиям России за рубежом. Ограничения распространяются на 80 физических лиц и 20 организаций и будут действовать до 9 октября 2027 г.

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