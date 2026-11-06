Налоговая потребовала взыскать с Ходорковского 5,5 млн рублей

В июле Ходорковского заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По данным прокуратуры, в сентябре 2022 г. и июле 2024 г. Ходорковский, находясь за пределами России, разместил на своей странице в соцсети публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных в ходе спецоперации.