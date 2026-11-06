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Налоговая потребовала взыскать с Ходорковского 5,5 млн рублей

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Налоговая инспекция потребовала взыскать с бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (считается в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) 5,573 млн руб. задолженности по пенсионным взносам за 2012–2019 гг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

По данным агентства, задолженность возникла из-за неуплаты взносов в Пенсионный фонд в рамках единого социального налога. Суд назначил предварительную беседу по иску на 1 декабря.

23 октября Ходорковский оказался среди первых, против кого Минюст РФ ввел ограничительные меры, направленные на граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания по ряду статей. Речь идет о невыполнении требований, которые предъявляются к иноагентам, а также публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации ВС РФ.

В июле Ходорковского заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. По данным прокуратуры, в сентябре 2022 г. и июле 2024 г. Ходорковский, находясь за пределами России, разместил на своей странице в соцсети публикации, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военных в ходе спецоперации.

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