«Алроса» впервые добыла в России голубой алмаз ювелирного качества

28 сентября компания раскрыла данные о добыче алмазов за первое полугодие 2026 г. Показатель составил 11,8 млн карат против 11,9 млн карат годом ранее. В «Алросе» также отметили восстановление спроса на крупные бриллианты весом более двух карат.