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«Алроса» впервые добыла в России голубой алмаз ювелирного качества

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Алроса» впервые в России добыла природный голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата. Уникальный кристалл обнаружили на Накынском кимберлитовом поле в Якутии, сообщается на сайте компании.

По данным «Алросы», находка стала первым зафиксированным случаем обнаружения голубого алмаза типа IIb на российских месторождениях. Такие камни относятся к числу самых редких и ценных в мире. Их необычный цвет обусловлен присутствием бора в кристаллической решетке.

Добытый алмаз отличается высокой чистотой и полным отсутствием внутренних включений. Над созданием бриллианта работают 11 специалистов компании. Завершить огранку и представить готовый камень планируется в конце ноября 2026 г.

«Впервые в отечественной истории удалось получить такой уникальный голубой кристалл. Это очень важное событие для "Алросы" и всей алмазной отрасли», – заявил гендиректор компании Павел Маринычев.

В компании подчеркнули, что находка имеет и научное значение, поскольку подтверждает присутствие редких борсодержащих алмазов на Накынском поле.

28 сентября компания раскрыла данные о добыче алмазов за первое полугодие 2026 г. Показатель составил 11,8 млн карат против 11,9 млн карат годом ранее. В «Алросе» также отметили восстановление спроса на крупные бриллианты весом более двух карат.

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