Суд в Хельсинки приостановил изъятие российских активов

В июне этого года финское управление по взысканию долгов по заявлению украинского «Нафтогаза» конфисковало российское имущество на сумму почти 4 млн евро. Под временную конфискацию попала денежная сумма в размере около 3,7 млн евро, которая относится к программе приграничного сотрудничества ЕС. В ней Финляндия участвовала вместе с Россией, программа призвана поддерживать развитие в приграничных районах между странами.