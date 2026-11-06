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Суд в Хельсинки приостановил изъятие российских активов

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Апелляционный суд Хельсинки приостановил введение новых ограничительных мер в отношении российских государственных активов в Финляндии. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что исполнительные действия остановлены до рассмотрения апелляционной жалобы или вынесения отдельного распоряжения. При этом ранее введенные ограничения на российские активы стоимостью около 44 млн евро продолжают действовать.

Как уточняет издание, финские власти начали масштабные действия по аресту российской собственности в августе 2024 г. Они были связаны с иском украинской компании «Нафтогаз».

В июне этого года финское управление по взысканию долгов по заявлению украинского «Нафтогаза» конфисковало российское имущество на сумму почти 4 млн евро. Под временную конфискацию попала денежная сумма в размере около 3,7 млн евро, которая относится к программе приграничного сотрудничества ЕС. В ней Финляндия участвовала вместе с Россией, программа призвана поддерживать развитие в приграничных районах между странами.

В 2025 г. сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) могут лишиться как минимум $190 млрд прямых инвестиций в российскую экономику в случае конфискации замороженных активов РФ.

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