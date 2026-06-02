В Финляндии изъяли российское имущество на 4 млн евро
Финское управление по взысканию долгов по заявлению украинского «Нафтогаза» конфисковало российское имущество на сумму почти 4 млн евро в 2026 г. Об этом пишет Yle со ссылкой на решение ведомства.
Под временную конфискацию попала денежная сумма в размере около 3,7 млн евро, которая относится к программе приграничного сотрудничества ЕС. В ней Финляндия участвовала вместе с Россией, программа призвана поддерживать развитие в приграничных районах между странами.
Конфискация связана с военным конфликтом на Украине.
В январе 2025 г. Минюст РФ разработал процедуру конфискации иностранного имущества в России. Истцами смогут быть РФ, ЦБ, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура. Ответчиком – иностранное государство.