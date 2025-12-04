При конфискации российских активов страны ЕС могут лишиться $190 млрд
Страны Евросоюза (ЕС) могут лишиться как минимум $190 млрд прямых инвестиций в российскую экономику в случае конфискации замороженных активов РФ, следует из расчетов «РИА Новости», основанных на данных национальных статистических служб. Речь идет о планах ЕС по использованию этих средств для так называемого «репарационного кредита» Украине.
Сейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заблокировано российских активов на сумму около $209 млрд по текущему курсу. Принудительное изъятие этих средств может привести к потере Евросоюзом, согласно последним данным на 2024 г., как минимум $190 млрд прямых инвестиций в экономику России.
Наибольший объем инвестиций, находящихся под риском, принадлежит Кипру ($100 млрд), Германии ($20,1 млрд), Нидерландам ($16,1 млрд), Франции ($15,1 млрд) и Италии ($13 млрд). При этом реальные потери могут оказаться значительно выше с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств, вложенными в российскую экономику до начала санкционной войны – за счет скопившихся на счетах типа «С» средств.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. 18 декабря лидеры ЕС должны обсудить этот план. По ее словам, США были проинформированы о планах ЕК разработать механизм так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных активов РФ и поддержали этот подход.