При конфискации российских активов страны ЕС могут лишиться $190 млрд

Сейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заблокировано российских активов на сумму около $209 млрд по текущему курсу. Принудительное изъятие этих средств может привести к потере Евросоюзом, согласно последним данным на 2024 г., как минимум $190 млрд прямых инвестиций в экономику России.