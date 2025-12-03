Фон дер Ляйен: США поддержали выделение «репарационного кредита» Украине

До этого стало известно, что коллегия Еврокомиссии одобрила концепцию «репарационного кредита» Киеву. По словам фон дер Ляйен, Украина сейчас находится в критическом положении. Ей, по оценкам МВФ, требуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 гг. для поддержания работы государства и продолжения боевых действий.