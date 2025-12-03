Фон дер Ляйен: США поддержали выделение «репарационного кредита» Украине
США были проинформированы о планах Еврокомиссии разработать механизм так называемого «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных российских активов и поддержали этот подход. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
«Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <…> разработать систему «репарационного кредита». Это было воспринято положительно», – сказала она.
До этого стало известно, что коллегия Еврокомиссии одобрила концепцию «репарационного кредита» Киеву. По словам фон дер Ляйен, Украина сейчас находится в критическом положении. Ей, по оценкам МВФ, требуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 гг. для поддержания работы государства и продолжения боевых действий.
Российская сторона резко критиковала возможное изъятие активов. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters 1 декабря заявил, что конфискация неизбежно повлечет ответные меры Москвы и десятилетия судебных процессов, назвав планы ЕС «бандитизмом». Он также считает, что Россия должна подать иск в суд ООН.
27 ноября президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях для Евросоюза в случае конфискации российских средств. Он, отвечая на вопрос «Ведомостей», подчеркнул, что такие действия станут «воровством» и приведут к резкому падению доверия к еврозоне, что негативно скажется на глобальной финансовой системе.