Минюст разработал процедуру конфискации иностранного имущества в России

Вероятно, что такие поправки – это реакция законодателя на продолжающуюся дискуссию иностранных государств о возможной конфискации суверенных активов ЦБ, предполагает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Россия получает право изымать имущество недружественных государств и иностранных физических лиц, но только в качестве компенсации ущерба по иску в связи с лишением РФ или ЦБ прав на их имущество иностранным государством, поясняет он. При этом истцу необходимо будет доказать как минимум факт конфискации своего имущества и продемонстрировать, что «объем иммунитетов, предоставленных имуществу РФ за рубежом, не соответствует объему иммунитетов, предоставляемых этому государству РФ», добавляет эксперт.