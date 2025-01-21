Минюст разработал процедуру конфискации иностранного имущества в России

Минюст разработал процедуру конфискации иностранного имущества в РоссииПроработать процедуру компенсации ущерба поручил в мае 2024 года Владимир Путин
В Белом доме подготовили специальный порядок установления компенсации ущерба, причиненного стране или ее Центробанку (ЦБ) другими странами, выяснили «Ведомости». Разработанный Минюстом законопроект (с его текстом ознакомились «Ведомости») был внесен 20 января в повестку правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сказали два источника «Ведомостей». Но пока не одобрен.
«Ведомости» направили запрос в Белый дом.
Ранее, в мае 2024 г., президент подписал указ, которым «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США» уже предписано принять меры по установлению порядка компенсации, который применяется в случае «необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество» (правительства и ЦБ). В указе прописан порядок оценки ущерба и проверки обоснованности заявления, а также направления запроса в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями о представлении перечня имущества США и связанных с ними иностранных лиц, которое может быть использовано для компенсации ущерба.
Этим же указом предписано обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на его реализацию.
В законопроекте Минюста уточняется, что иск нужно подавать в Арбитражный суд Московской области. Уточняется также, что истцами смогут быть: РФ, ЦБ, федеральный орган исполнительной власти, определенный правительством, или Генпрокуратура. Ответчиком – иностранное государство. А при включении в перечень имущества физического или юридического лица оно будет проходить по иску в качестве соответчика. Решение суда об удовлетворении иска будет подлежать немедленному исполнению, говорится в редакции проекта закона.
Планируемое недружественными государствами изъятие российских суверенных активов является грубым нарушением не только международного права, но и прав России и как собственника и кредитора, рассказал «Ведомостям» знакомый с содержанием инициативы председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он пояснил, что сейчас в основном в структуру российских суверенных активов за рубежом входят облигации и банковские счета. В связи с этим, отметил эксперт, изъятие имущества у недружественных государств возможно путем обращения на него взыскания по общим частноправовым основаниям, включая ст. 237 Гражданского кодекса (ГК), предусматривающую изъятие имущества путем обращения на него взыскания по обязательствам собственника.
По сути, поясняет Груздев, российский суд (в случае принятия инициативы) сможет полностью или частично исключить применение права США или иных юрисдикций к соответствующим правоотношениям, установив их более тесную связь с российским правопорядком (п. 2 ст. 1186 ГК), невозможность определить содержание применимых норм иностранного права (ч. 3 ст. 14 АПК), а также отказавшись применять отдельные нормы иностранного права со ссылкой на обеспечение прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота (ст. 1192 ГК) или защиту публичного порядка (ст. 1193 ГК).
Закон Поневежского
В 2014 г. представитель Госдумы в Верховном суде депутат-единоросс Владимир Поневежский вносил на рассмотрение в Госдуму проект поправок, которые бы позволяли компенсировать из бюджета РФ убытки, понесенные россиянами из-за неправосудных решений зарубежных судов.
Вероятно, что такие поправки – это реакция законодателя на продолжающуюся дискуссию иностранных государств о возможной конфискации суверенных активов ЦБ, предполагает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Россия получает право изымать имущество недружественных государств и иностранных физических лиц, но только в качестве компенсации ущерба по иску в связи с лишением РФ или ЦБ прав на их имущество иностранным государством, поясняет он. При этом истцу необходимо будет доказать как минимум факт конфискации своего имущества и продемонстрировать, что «объем иммунитетов, предоставленных имуществу РФ за рубежом, не соответствует объему иммунитетов, предоставляемых этому государству РФ», добавляет эксперт.
Исполнение судебного акта будет осуществляться в особом порядке, обратила внимание старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. Права взыскателя будут у госоргана или организации, а также у Банка России. Отказ взыскателя от получения имущества и заключение мирового соглашения возможно только с согласия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
«Взысканное имущество передается уполномоченным органам для обращения в государственную собственность», – уточнила она. Удодова обратила внимание на то, что формально обратить взыскание могут как на суверенные активы, так и на имущество частных лиц недружественных государств. «Данная мера – ответ на закон США, принятый в апреле 2024 г., допускающий конфискацию российских суверенных активов. До сих пор он остается «спящим», в связи с чем рассуждать о реальном изъятии иностранных активов преждевременно», – рассказала юрист.