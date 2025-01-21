Власти проверят статистику с точки зрения влияния на нацбезопасность

Власти проверят статистику с точки зрения влияния на нацбезопасностьПравительство сможет ограничивать доступ к данным в случае возникновения рисков новых санкций
Власти будут проводить «мониторинг возможного использования официальной статистической информации в целях подрыва национальной безопасности Российской Федерации». Это будет одной из задач развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г., следует из утвержденной стратегии. По решению правительства возможно приостановление и возобновление публикации данных с учетом мнения межведомственного совета по вопросам официального статистического учета и обратной связи, поступившей от пользователей, отмечается в документе.
В результате влияния геополитических факторов на состояние системы государственной статистики выявлены несколько тенденций, говорится в документе. Во-первых, необходимость ограничения доступа к официальной статистической информации «для предотвращения негативных последствий внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран». Во-вторых, ухудшение возможностей для взаимодействия органов публичной власти с международными организациями.