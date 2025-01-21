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Власти проверят статистику с точки зрения влияния на нацбезопасность

Правительство сможет ограничивать доступ к данным в случае возникновения рисков новых санкций
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Александр Астафьев / РИА Новости
Александр Астафьев / РИА Новости

Власти будут проводить «мониторинг возможного использования официальной статистической информации в целях подрыва национальной безопасности Российской Федерации». Это будет одной из задач развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г., следует из утвержденной стратегии. По решению правительства возможно приостановление и возобновление публикации данных с учетом мнения межведомственного совета по вопросам официального статистического учета и обратной связи, поступившей от пользователей, отмечается в документе.

В результате влияния геополитических факторов на состояние системы государственной статистики выявлены несколько тенденций, говорится в документе. Во-первых, необходимость ограничения доступа к официальной статистической информации «для предотвращения негативных последствий внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран». Во-вторых, ухудшение возможностей для взаимодействия органов публичной власти с международными организациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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