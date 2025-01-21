Власти проверят статистику с точки зрения влияния на нацбезопасность

Власти будут проводить «мониторинг возможного использования официальной статистической информации в целях подрыва национальной безопасности Российской Федерации». Это будет одной из задач развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 г., следует из утвержденной стратегии. По решению правительства возможно приостановление и возобновление публикации данных с учетом мнения межведомственного совета по вопросам официального статистического учета и обратной связи, поступившей от пользователей, отмечается в документе.