Латвия впервые приняла председательство в Совете Безопасности ООН
С 1 ноября Латвия приняла председательство в Совете Безопасности ООН сроком на один месяц – впервые в истории. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Латвии. В течение этого месяца Латвия будет председательствовать на всех официальных и неофициальных заседаниях Совета Безопасности ООН.
Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что главная цель Латвии в Совете Безопасности ООН – укреплять безопасность Латвии, в том числе поддерживая Украину. По ее словам, все усилия будут приложены, чтобы конфликт России и Украины оставался в центре повестки Совбеза.
23 сентября Бразилия, Индия, Япония и Германия выступили за реформу Совбеза ООН. По их мнению, одна из причин заключается в устаревшей структуре Совбеза, которая сформировалась около 80 лет назад и не отражает современные геополитические реалии. Из-за этого он, как считают представители этих стран, не может в полной мере решать нынешние и будущие проблемы в сфере международного мира и безопасности.