AP: бизнес начал возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников

В апреле Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Microsoft заявили о масштабных сокращениях на фоне инвестиций в ИИ. Meta тогда объявила, что сократит 10% своего персонала (около 8000 человек). В отчете Meta за IV квартал 2025 г. гендиректор компании Марк Цукерберг сообщил о «масштабном ускорении развития ИИ», в рамках которого компания намерена потратить на технологию от $115 млрд до $135 млрд.