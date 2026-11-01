AP: бизнес начал возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников
Компании запустили «ИИ-бумеранг» – работодатели стремятся вернуть уволенных из-за развития нейросетей сотрудников, пишет Associated Press (AP).
«Некоторые компании, обнаружив, что модели, приложения и агенты ИИ работают не так хорошо, как ожидалось, в итоге нанимают уволенных сотрудников для заполнения сокращенных вакансий», – говорится в сообщении.
При этом автор материала Кэти Буссевиц отмечает, что пока неясно, насколько распространены такие «развороты», но они уже происходят и кадровые агентства дали этому явлению название «ИИ-бумеранг».
Агентство Robert Half сообщило, что менеджеры по найму в финансах, маркетинге, юриспруденции и здравоохранении сокращали вакансии в основном из-за ИИ, а затем вновь нанимали сотрудников на те же или аналогичные должности. Старший региональный президент Robert Half Билл Дрисколл считает, что ИИ не может предоставить критическое мышление, креативность и отраслевые знания.
«Думаю, именно здесь компании начинают понимать: «Вау, нам действительно нужны люди для выполнения этих задач»», – добавил Дрисколл.
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