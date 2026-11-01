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Главная / Бизнес /

AP: бизнес начал возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Компании запустили «ИИ-бумеранг» – работодатели стремятся вернуть уволенных из-за развития нейросетей сотрудников, пишет Associated Press (AP).

«Некоторые компании, обнаружив, что модели, приложения и агенты ИИ работают не так хорошо, как ожидалось, в итоге нанимают уволенных сотрудников для заполнения сокращенных вакансий», – говорится в сообщении.

При этом автор материала Кэти Буссевиц отмечает, что пока неясно, насколько распространены такие «развороты», но они уже происходят и кадровые агентства дали этому явлению название «ИИ-бумеранг».

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Агентство Robert Half сообщило, что менеджеры по найму в финансах, маркетинге, юриспруденции и здравоохранении сокращали вакансии в основном из-за ИИ, а затем вновь нанимали сотрудников на те же или аналогичные должности. Старший региональный президент Robert Half Билл Дрисколл считает, что ИИ не может предоставить критическое мышление, креативность и отраслевые знания.

«Думаю, именно здесь компании начинают понимать: «Вау, нам действительно нужны люди для выполнения этих задач»», – добавил Дрисколл.

В апреле Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Microsoft заявили о масштабных сокращениях на фоне инвестиций в ИИ. Meta тогда объявила, что сократит 10% своего персонала (около 8000 человек). В отчете Meta за IV квартал 2025 г. гендиректор компании Марк Цукерберг сообщил о «масштабном ускорении развития ИИ», в рамках которого компания намерена потратить на технологию от $115 млрд до $135 млрд. 

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