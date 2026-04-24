Meta и Microsoft заявили о масштабных сокращениях на фоне инвестиций в ИИ
По словам руководителей компаний, ИИ отвечает потребностям их компаний в повышении производительности.
23 апреля Meta сообщила сотрудникам, что 20 мая для повышения эффективности сократит примерно 10% своего персонала (немногим менее 8000 человек). Мера является частью плана по сокращению штата, разработанного несколько месяцев назад. Кроме того, компания закроет около 6000 открытых вакансий. В тот же день Microsoft объявила своим работникам, что впервые предложит добровольно уволиться около 7% из 125 000 американских сотрудников.
В отчете Meta за IV квартал 2025 г. гендиректор компании Марк Цукерберг сообщил о «масштабном ускорении развития ИИ», в рамках которого компания намерена потратить на технологию от $115 млрд до $135 млрд. Такие расходы почти вдвое превышают показатели предыдущего года.
По данным The Financial Times, Microsoft сообщила сотрудникам, что предложит добровольный выкуп акций тем, кто проработал в компании много лет. В частности, речь о тех, чей возраст в сумме с количеством лет работы в компании достигает 70 лет или больше. На предложение могут претендовать более 8000 сотрудников.
В конце марта The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента, который поможет ему выполнять функции гендиректора. Инструмент на стадии разработки, но уже применяется для быстрого поиска информации, на которую раньше требовалось время и участие нескольких сотрудников. Работников компании поощряют создавать собственные ИИ-инструменты, а навыки их использования учитываются при оценке эффективности.
12 февраля генеральный директор Microsoft по ИИ Мустафа Сулейман заявлял, что искусственный интеллект может заменить офисных сотрудников к 2027 г.