Meta и Microsoft заявили о масштабных сокращениях на фоне инвестиций в ИИ

По данным The Financial Times, Microsoft сообщила сотрудникам, что предложит добровольный выкуп акций тем, кто проработал в компании много лет. В частности, речь о тех, чей возраст в сумме с количеством лет работы в компании достигает 70 лет или больше. На предложение могут претендовать более 8000 сотрудников.