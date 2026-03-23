Цукерберг создает ИИ-агента, который поможет ему на посту гендиректора
По данным издания, инструмент находится на стадии разработки, но уже используется для быстрого поиска информации, на которую раньше требовалось время и участие нескольких сотрудников.
В компании активно внедряются подобные решения. Сотрудники используют инструменты вроде My Claw и Second Brain, которые имеют доступ к рабочим чатам и файлам, а также могут взаимодействовать с коллегами и другими ИИ-агентами. Работников поощряют создавать собственные ИИ-инструменты, а навыки их использования учитываются при оценке эффективности.
Часть сотрудников, по данным WSJ, позитивно оценивают изменения, однако другие выражают обеспокоенность возможными сокращениями на фоне усиления роли ИИ.
В марте 2026 г. журнал Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты. В нем сообщалось, что Цукерберг занял пятое место в списке с состоянием $222 млрд.