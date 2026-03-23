Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Технологии /

Цукерберг создает ИИ-агента, который поможет ему на посту гендиректора

Ведомости

Глава Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг разрабатывает персонального ИИ-агента, который поможет ему выполнять функции генерального директора. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По данным издания, инструмент находится на стадии разработки, но уже используется для быстрого поиска информации, на которую раньше требовалось время и участие нескольких сотрудников.

В компании активно внедряются подобные решения. Сотрудники используют инструменты вроде My Claw и Second Brain, которые имеют доступ к рабочим чатам и файлам, а также могут взаимодействовать с коллегами и другими ИИ-агентами. Работников поощряют создавать собственные ИИ-инструменты, а навыки их использования учитываются при оценке эффективности.

Часть сотрудников, по данным WSJ, позитивно оценивают изменения, однако другие выражают обеспокоенность возможными сокращениями на фоне усиления роли ИИ.

В марте 2026 г. журнал Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты. В нем сообщалось, что Цукерберг занял пятое место в списке с состоянием $222 млрд.